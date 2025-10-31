خبرگزاری کار ایران
English العربیه
درگیری مسلحانه در اندیکا؛ یک نفر جان باخت

درگیری مسلحانه در اندیکا؛ یک نفر جان باخت
فرمانده انتظامی اندیکا، گفت: در پی یک درگیری مسلحانه به خاطر اختلاف خانوادگی در بخش مرکزی شهرستان اندیکا، یک نفر جان باخت.

به گزارش ایلنا، سید بهمن سلیمانی ضمن تایید این خبر گفت: در پی دریافت گزارش یک درگیری خانوادگی در بخش مرکزی شهرستان اندیکا، موضوع در دستور کار پیگیری قرار گرفت که بررسی ها نشان می دهد شخصی با اسلحه  به دلیل اختلافات خانوادگی یک نفر از اقوام تراز اول خود را به گوله بست و متواری شد.

سلیمانی افزود: با پیگیری های تخصصی پلیس امنیت شهرستان‌ قاتل در مخفیگاهش دستگیر و اسلحه وی در مخفیگاه کشف شد.

فرمانده انتظامی اندیکا در پایان گفت: متهم انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی بیان کرد مهتم پس از تشکیل پرونده‌ مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

 

خبرنگار : جعفر احمدی تامرادی
