امام جمعه موقت ساری:
مسئولیتپذیری اجتماعی و رعایت اخلاق، ضامن پیشرفت جامعه است
امام جمعه موقت ساری با تأکید بر اهمیت مسئولیتپذیری اجتماعی و رعایت اخلاق، گفت: پیشرفت جامعه تنها در سایه عمل به ارزشهای دینی و اخلاقی ممکن است و تقویت این روحیه در افراد، ضامن رشد و پایداری جامعه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام محمدرضا نصوری در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به اهمیت تقوای الهی و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی، بر ضرورت تقویت ایمان و عمل صالح در راستای آمادگی برای ظهور امام زمان (عج) تأکید کرد.
وی با استناد به آیات قرآن کریم، گفت: مهمترین ویژگی انسانهای مؤمن و منتظر، تقوا و عمل صالح است. در قرآن کریم آمده است که کسانی که ایمان به غیب دارند و در زندگی خود عمل صالح انجام میدهند، جزو منتظرین واقعی حضرت ولیعصر (عج) خواهند بود.
امام جمعه موقت ساری، افزود: تقوا به معنای پرهیز از گناه و انجام واجبات است. انسان مؤمن باید در تمامی ابعاد زندگی خود، اعم از فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تقوا را رعایت کند.
وی با تأکید بر ویژگیهای منتظران واقعی امام زمان (عج) گفت: منتظران حضرت حجت (عج) باید از هرگونه فساد، ظلم و ستم دوری کنند و با عمل صالح، خود را آماده ظهور ایشان نمایند. منتظر واقعی کسی است که به جای انتظار نشستن، خود را در میدان عمل قرار میدهد و در مسیر اصلاح جامعه تلاش میکند.
امام جمعه موقت ساری در بخش دیگری از خطبهها به موضوع آمادگی برای ظهور امام زمان (عج) پرداخت و اظهار داشت: ظهور حضرت حجت (عج) در صورتی محقق خواهد شد که انسانها به اصلاحات بنیادین در درون خود و جامعه بپردازند. از آنجایی که حضرت در نهایت با ظلم و فساد مبارزه خواهند کرد، باید جامعهای آماده و پاک برای ایشان فراهم شود.
حجتالاسلام نصوری به تحولات اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: امروز باید با تکیه بر آموزههای دینی، نسل جدید را به سمت اصلاحات فرهنگی هدایت کنیم تا زمینهساز ظهور امام مهدی (عج) باشیم.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، افزود: تمامی این چالشها اگر با نیت خالصانه و با همکاری مردم حل نشود، نخواهد توانست جامعه را به سعادت برساند. تنها با بازگشت به اصول دینی و توجه به آموزههای قرآن و اهلبیت (علیهالسلام) میتوانیم از مشکلات عبور کنیم و آماده ظهور باشیم.
حجتالاسلام نصوری در ادامه به تشریح پنج راهکار مهم قرآن برای تقویت ایمان و عمل صالح پرداخت و گفت: قرآن کریم در سوره بقره به پنج اصل مهم برای تقویت ایمان اشاره کرده است: ایمان به غیب، برپایی نماز، دادن زکات، ایمان به انبیای الهی و ایمان به رستاخیز. این اصول باید در زندگی فردی و اجتماعی ما پیادهسازی شود.
امام جمعه موقت ساری در توضیح این اصول گفت: اولین و مهمترین اصل، ایمان به غیب است. یعنی باور داشته باشیم که تنها خداوند عالم به تمامی امور است و بر اساس این ایمان، در زندگی خود به اصول دینی عمل کنیم.» وی ادامه داد: دومین اصل، برپایی نماز است که به عنوان یکی از بزرگترین عبادات در اسلام معرفی شده است. نماز نه تنها ارتباط انسان با خداوند را تقویت میکند، بلکه به عنوان عاملی برای ایجاد نظم و انضباط در زندگی فردی و اجتماعی مؤثر است.
وی همچنین با اشاره به اصل «داده زکات» در قرآن، تأکید کرد: انفاق و کمک به نیازمندان، یکی از ارکان اسلام است. این عمل نه تنها باعث پاکی مال میشود، بلکه موجب انسجام اجتماعی و کاهش شکافهای طبقاتی خواهد شد.
حجتالاسلام نصوری به اهمیت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه پرداخت و ضمن اشاره به روزهای ویژه پیش رو، از جمله روز ۱۳ آبان که به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز معرفی شده است، گفت: جوانان و نوجوانان ما باید همواره در برابر تهدیدات دشمن هوشیار و بیدار باشند. همانطور که در تاریخ شاهد بودهایم، دانشآموزان و جوانان همیشه نقش کلیدی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند.
امام جمعه موقت ساری همچنین به ضرورت حفظ روحیه انقلابی در نسل جوان اشاره کرد و افزود: نسل جوان ما باید با تکیه بر آموزههای انقلاب اسلامی و روحیه مبارزه با ظلم، در برابر تهدیدات دشمنان ایستادگی کند. امروز وظیفه ما است که این روحیه را در جوانان تقویت کنیم.
حجتالاسلام نصوری با دعوت به تقویت فرهنگ اسلامی و توجه به مسائل فرهنگی جامعه، بر لزوم اجرای دقیق اصول دینی و اخلاقی در زندگی روزمره تأکید کرد و گفت: اگر جامعهای به اصول اسلامی پایبند باشد و افراد آن در عمل صالح و تقوای الهی کوشا باشند، به یقین شاهد رشد و پیشرفت در تمامی عرصههای زندگی خواهیم بود و زمینهساز ظهور امام زمان (عج) خواهیم شد.