برخورد پراید و آریسان در بابل؛ ۵ نفر مصدوم شدند
بر اثر برخورد خودروی پراید با وانت آریسان در منطقه درازکش شهرستان بابل، ۵ نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از مصدومیت ۵ نفر در پی برخورد خودروی پراید و وانت آریسان در منطقه درازکش بخش بندپی شرقی شهرستان بابل خبر داد.

غلامعلی فخاری گفت: این حادثه ساعت ۸:۱۲ صبح روز پنجشنبه(هشت آبان‌ماه) رخ داد و بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات مرحوم رمضانی با یک دستگاه آمبولانس و تجهیزات کامل به محل اعزام شد.

وی افزود: در این سانحه ۵ نفر مصدوم شدند که ۲ نفر توسط اورژانس ۱۱۵ و ۳ نفر توسط نجاتگران هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با اشاره به تداوم عملیات امدادرسانی تا ساعت ۱۱:۱۰ امروز، تصریح کرد: تمامی مصدومان با هماهنگی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان به بیمارستان‌ها منتقل شدند.

