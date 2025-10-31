خبرگزاری کار ایران
یک تالار پذیرایی در شادگان پلمب شد

یک تالار پذیرایی در شادگان پلمب شد
کد خبر : 1707320
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شادگان از پلمب یک تالار پذیرایی در این شهرستان به علت مسمومیت غذایی بیش از ۷۰ نفر خبر داد و گفت: موضوع در حال بررسی کارشناسی است و نتایج نمونه‌برداری‌ها اعلام خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از دادگستری خوزستان، رضا علی نسب پنجشنبه در این خصوص بیان کرد: در پی گزارش بروز علایم مسمومیت در بیش از ۷۰ نفر از شهروندان و پس از حضور در یکی از تالارهای پذیرایی شهرستان شادگان، با دستور دادستان این شهرستان، فعالیت تالار یادشده تا انجام بررسی‌های بهداشتی و قضایی متوقف شد.

وی اظهار کرد: به محض اطلاع از وقوع مسمومیت، کارشناسان شبکه بهداشت برای نمونه‌برداری و بررسی وضعیت به محل اعزام شدند و پرونده برای بررسی دقیق در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

علی نسب افزود: سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و در صورت احراز قصور یا تخلف با مسئول تالار برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

بر اساس اعلام منابع بهداشت، وضعیت عمومی افراد مسموم‌شده رضایت‌بخش گزارش شده و نتایج آزمایش‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

