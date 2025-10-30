به گزارش ایلنای گلستان، روح الله جعفری اظهار کرد: این حادثه بر اثر ترمز بریدگی یک دستگاه کامیون و برخورد آن با پنج خودروی سواری رخ داده است که تاکنون ۱۲ نفر مصدوم بر جای گذاشته است.

وی افزود: در میان مصدومان، یک مادر باردار شش‌ماهه و چهار نفر با حال عمومی وخیم مشاهده شده‌اند که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی گفت: در این عملیات، پنج دستگاه آمبولانس از اورژانس ۱۱۵ و دو کد امدادی از جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد.

معاون اورژانس ۱۱۵ استان گلستان تأکید کرد: با توجه به وسعت حادثه و شدت برخورد خودروها، تعداد مصدومان در حال افزایش است. نیروهای امدادی در محل حاضر و در حال انتقال مجروحان به نزدیک‌ترین مراکز درمانی هستند.

انتهای پیام/