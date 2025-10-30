هوای سرد در راه نقاط شمالی استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یوسف شیخ‌الملوکی با بیان اینکه از امروز (پنج‌شنبه) وزش بادهای شمالی به ویژه در کانال‌های بادی استان افزایش می‌یابد، اظهار کرد: در ارتفاعات شمالی استان نیز مه‌آلود بودن هوا و برای اواخر وقت امروز بارش‌هایی به صورت رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: روزهای پنجشنبه و جمعه یعنی امروز و فردا با کاهش دما در سطح استان مواجه خواهیم بود. این کاهش دما در مناطق سردسیر و شهرهای واقع در نیمه شمالی استان محسوس‌تر خواهد بود، به طوری که در این مناطق طی روز حدود 10 درجه کاهش دما پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان قزوین با بیان اینکه در شهرهای سردسیر استان نیز به ویژه در ساعات شب دمای هوا بین صفر تا دو درجه بالای صفر خواهد شد، گفت: همچنین در این مناطق طی روز حدود 10 درجه دمای هوا کاهش خواهد یافت.

شیخ‌الملوکی افزود: از امروز وزش بادهای شمالی به ویژه در کانال‌های بادی استان افزایش پیدا می‌کند و بنابراین افرادی که در کنار این کانال‌های بادی زندگی یا تردد می‌کنند، باید نکات مهم برای حفظ سلامتی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: در مجموع برای امروز و فردا با توجه به نفوذ زبانه پرفشار ضمن شمالی شدن سوی جریانات هوا، افزایش ابر و کاهش دما و در ارتفاعات شمالی استان قزوین نیز پدیده مه با احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/