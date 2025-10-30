رئیسکل دادگستری اصفهان:
از تعطیلی ۶۲ واحد تولیدی اصفهان جلوگیری شد
رئیسکل دادگستری اصفهان با اشاره به اینکه در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۴، از واحدهای تولیدی در سطح استان بازدیدهای مستمر صورتگرفته است، گفت: مشکلات ۶۲ واحد تولیدی برطرف و از تعطیلی این واحدها جلوگیری به عمل آمد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، حجتالاسلام اسداله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: تشکیل ۵ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ منتج به تصویب ۳۲ مصوبه شد.
وی بیان کرد: قوه قضاییه در کنار وظیفه ذاتی خود که رسیدگی به دعاوی و اختلافات مردم است، با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی، اقدامات ارزشمندی در جهت حمایت از تولید و سرمایهگذاری انجام داده است.
جعفری با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری بهعنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب هرساله با در نظر گرفتن همه شرایط، نیازها و ظرفیتهای کشور، شعاری را برای سال انتخاب میکنند که اجرای آن، زمینه پیشرفت کشور و ارتقاء سطح معیشت مردم را به همراه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: یکی از مواردی که سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در عرصه تولید کشور تشویق میکند تضمین امنیت سرمایهگذاری آنهاست و این مسئله میتواند توسط دستگاه قضایی و همه دستگاههای حاکمیتی کشور صورت پذیرد.
وی به اثربخشی بازدیدهای صورت گرفته از شهرکهای صنعتی در سطح استان با حضور مسئولین قضایی و اجرایی و مدیران بخشهای اقتصادی و صنعتی اشاره کرد و افزود: همکاری و هماهنگی تمام دستگاهها و همافزایی برای رفع موانع تولید و تسهیل در ارائه خدمات، زمینههای افزایش تولید را فراهم میکند و دستگاه قضایی نیز طبق قانون با اعمال نظارت و مطالبهگری از دستگاهها جهت انجام وظایف محوله، یاریگر شرکتهای تولیدی و دانشبنیان است.
تشکیل کارگروههای کارشناسی مسائل حوزهی پولی و بانکی و رفع تعهدات ارزی
جعفری افزود: نشستهایی نیز ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان با حضور نهادهای اجرایی و دستگاههای دولتی در راستای حل مشکلات و رفع موانع واحدهای تولیدی در قالب کارگروههای کارشناسی مسائل حوزهی پولی و بانکی و رفع تعهدات ارزی و دیگر کارگروههای قضایی و حل اختلاف برگزار شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: با تجمیع سوابق از پروندههای مختلف واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان موضوعات حقوقی و قضایی این واحدها توسط یک کارگروه در دبیرخانه ستاد مورد پیگیری قرار میگیرد و به منظور حمایت از تولیدکنندگان به دنبال جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و خطوط تولید هستیم.
وی بیان کرد: در همین راستا در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴، ضمن انجام بازدیدهای مستمر از واحدهای تولیدی در سطح استان، مشکلات ۶۲ واحد تولیدی برطرف و از تعطیلی این واحدها جلوگیری به عمل آمد.
جعفری تصریح کرد: با تلاش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی) و معاون وی در امور اقتصادی، برگزاری نشستها و پیگیریهای مستمر تامین برق لازم شهرکهای صنعتی، عدم قطعی برق واحدهای تولیدی در زمانهای ناترازی انرژی، برگزاری طرحهای مبارزه با قاچاق سوخت، رفع اختلافات و مسائل واحدهای تولیدی با بانکها، سازمانهای متولی در تامین زیرساختهای انرژی و دیگر نهادها و همچنین دو مرحله برپایی میز خدمت برای پیگیری مسائل تولیدکنندگان و سرمایهگذاران از دیگر اقدامات دبیرخانه ستاد بهشمار میآید.