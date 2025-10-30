به گزارش خبرنگار ایلنا، امید محترمی در مانور دور میزی مدیریت بحران اقتدار آفتاب استان مرکزی، افزود: برگزاری رزمایش‌ها و مانورهای میدانی، فرصتی ارزشمند برای ارزیابی میزان هماهنگی، آمادگی و سرعت عمل دستگاه‌های اجرایی در شرایط واقعی بحران است. هرچه در میدان عملیاتی و تمرین، هماهنگی و تلاش بیشتری صورت گیرد، بالتبع در هنگام بروز حادثه و وقوع بحران‌های واقعی آسیب و خسارت کمتری متوجه مردم و زیرساخت‌های جامعه خواهد شد.

وی ادامه داد: رعایت کامل اصول ایمنی در هنگام برگزاری مانور مورد تأکید است. هدف از تمرین، افزایش توان عملیاتی و آمادگی است، نه ایجاد حادثه در جریان اجرا و در این راستا مدیران باید حفظ سلامت نیروها را در اولویت قرار دهند و از شتاب‌زدگی در عملیات پرهیز کنند. مستندسازی دقیق اقدامات در مانور امری ضروری است و باید فعالیت‌ها به شکل صحیح ثبت و ضبط گردد. ثبت زحمات نیروهای میدانی و انتقال تجربیات، از ارکان اصلی بهبود عملکرد دستگاه‌ها در بحران‌های آینده است.

معاون کنترل و هماهنگی پاسخ سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت: مانور تمام عیار اقتدار آفتاب استان مرکزی عرصه‌ای برای نمایش توان خدمت‌رسانی و آمادگی عملیاتی دستگاه‌های اجرایی است. همه باید نشان دهند که برای صیانت از جان و مال مردم با تمام ظرفیت پای کار هستند. عملکرد دقیق و منسجم دستگاه‌های اجرایی می‌تواند این مانور را به الگویی ملی در حوزه مدیریت بحران تبدیل کند و زمینه‌ساز ارتقاء توان عملیاتی و آمادگی همه‌جانبه در برابر بحران‌های احتمالی باشد.

ارتقاء سطح آمادگی دستگاه‌ها اجرایی از ارکان اصلی موفقیت در مدیریت بحران

استاندار مرکزی نیز در جریان برگزاری این مانور گفت: ارتقاء سطح آمادگی دستگاه‌ها اجرایی و تقویت هماهنگی میان مدیران از ارکان اصلی موفقیت در مدیریت بحران به شمار می‌رود. تمامی دستگاه‌های اجرایی از وظایف خود در زمان بحران آگاهی دارند، اما مهم آن است که میزان آمادگی آنها در عمل نیز در سطح مطلوب باشد تا بتوان در زمان وقوع حادثه بهترین عملکرد را ارائه داد. حضور مدیران در برگزاری مانور اهمیت ویژه‌ای دارد و زمینه‌ساز هم‌افزایی هرچه بیشتر در میان آنها است.

مهدی زندیه‌وکیلی بر اهمیت تمرینات میدانی در افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی تأکید داشته و افزود: تجربه‌های به دست آمده در مانورهای پیشین، در زمان وقوع حوادث واقعی به کار گرفته شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات داشته است. تجربه‌های گذشته نشان داده که یکی از عوامل موفقیت در مدیریت بحران، پرهیز از موازی‌کاری و انجام اقدامات تکراری است و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در راستای تقویت و تکمیل اقدامات یکدیگر گام بردارند.

وی ادامه داد: مانور تمام عیار «اقتدار آفتاب» فرصتی برای ارزیابی سطح آمادگی استان مرکزی در مواجهه با حوادث است و همکاری دستگاه‌های اجرایی، هلال‌احمر و نیروهای امدادی جای تقدیر دارد. هزینه و انرژی صرف شده در این مانور باید با هدف افزایش آمادگی واقعی و کاهش تلفات و خسارات در بحران به کار گرفته شود و نباید صرفاً جنبه نمادین داشته باشد. ارزیابی دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان مدیریت بحران کشور انجام می‌شود و نتایج آن در بهبود فرایندها بسیار مؤثر خواهد بود.

اجرای مانور اقتدار آفتاب با هدف ارتقاء آمادگی دستگاه‌های امدادی و اجرایی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی نیز در جریان برگزاری این مانور گفت: مانور بزرگ چندجانبه و تمام عیار «اقتدار آفتاب» با هدف افزایش هماهنگی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی در مقابله با بحران‌ها برگزار شده است. برگزاری رزمایش‌های میدانی و تمرین‌های دوره‌ای نقش مؤثری در ارتقاء سطح آمادگی، هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران دارد و اجرای این مانور گامی در مسیر تحقق مدیریت کارآمد بحران در استان است.

سیدمرتضی میری به مهمترین اهدافی که مانور تمام عیار اقتدار آفتاب پیگیری می‌کند و در پی تحقق آن است اشاره داشته و افزود: هدف اصلی این مانور، افزایش توان اجرایی و تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری، تمرین سناریوهای مختلف بحران و بهبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در زمان وقوع حوادث است. پیش از اجرای مانور اصلی، تمرین‌های دوره‌ای با حضور اعضای ستاد در روزهای گذشته برگزار شده تا عملیات میدانی با دقت و هماهنگی بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: مانور تمام عیار اقتدار آفتاب با حضور نمایندگان سازمان مدیریت بحران کشور، فرماندهان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و مدیران ستاد مدیریت بحران استان مرکزی برگزار شده و در فرایند برگزاری آن آخرین وضعیت آمادگی، تجهیزات و نحوه هماهنگی دستگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. استان مرکزی مفتخر است که در روند برگزاری این مانور میزبان مسئولان و مدیران ارشد حوزه بحران کشور و همچنین استان‌های معین از جمله همدان و ایلام است.

