دستبند پلیس بر دستان عامل نزاع و درگیری در باغ جنت شیراز

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری عامل نزاع دسته‌جمعی در باغ جنت خبر داد.

به گزارش ایلنا، ​سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در بوستان جنت شیراز، ماموران انتظامی کلانتری “۳۲ گلشن” به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، ۵ نفر با سلاح سرد با یکدیگر درگیر  شده که منجر به مصدومیت ۲ نفر از طرفین دعوا شده است که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی فرد ضارب شناسایی و در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر گردید.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم روانه دادسرا شد، با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر اینکه شهروندان برای حل مشکل و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، اظهار داشت: پلیس به‌منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به‌صورت شبانه‌روز تلاش می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند. 

 

