در مراسمی با حضور مسئولان صورت گرفت؛

افتتاح نیروگاه خورشیدی 45 کیلوواتی در شرکت آب منطقه‌ای قزوین

در سومین روز از هفته پدافندغیرعامل و در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع انرژی پاک و براساس مصوبه وزیرو نیرو در خصوص رویه اجرایی تامین حداقل 20 درصد برق دستگاههای اجرایی از انرژی های تجدیدپذیر، نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 45 کیلووات ساعت در شرکت آب منطقه ای قزوین احداث و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در مراسمی با حضور مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران و همکارا ن شرکت آب منطقه‌ای قزوین و معاون بهره‌برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان نیروگاه خورشیدی 45 کیلو واتی شرکت آب منطقه‌ای قزوین افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

منصور ستوده، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین در حاشیه این مراسم گفت: اجرای این پروژه در راستای سیاست‌های کلان وزارت نیرو مبنی بر کاهش مصرف برق شبکه سراسری و ترویج استفاده از انرژی های تجدیدپذیر صورت گرفته است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان قزوین و ظرفیت بالای تابش خورشید در بیشتر اوقات سال، خاطرنشان کرد: این نیروگاه با استفاده از 64 پنل خورشیدی و تجهیزات مدرن، برق تولیدی خود را بوسیله کنتور برق سه فاز به شبکه سراسری انتقال می دهد.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین اضافه کرد: همچنین طراحی و اجرای این پروژه توسط کارشناسان داخلی و با رعایت استانداردهای فنی روز انجام شده است.

