به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در مراسمی با حضور مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران و همکارا ن شرکت آب منطقه‌ای قزوین و معاون بهره‌برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان نیروگاه خورشیدی 45 کیلو واتی شرکت آب منطقه‌ای قزوین افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

منصور ستوده، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین در حاشیه این مراسم گفت: اجرای این پروژه در راستای سیاست‌های کلان وزارت نیرو مبنی بر کاهش مصرف برق شبکه سراسری و ترویج استفاده از انرژی های تجدیدپذیر صورت گرفته است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان قزوین و ظرفیت بالای تابش خورشید در بیشتر اوقات سال، خاطرنشان کرد: این نیروگاه با استفاده از 64 پنل خورشیدی و تجهیزات مدرن، برق تولیدی خود را بوسیله کنتور برق سه فاز به شبکه سراسری انتقال می دهد.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین اضافه کرد: همچنین طراحی و اجرای این پروژه توسط کارشناسان داخلی و با رعایت استانداردهای فنی روز انجام شده است.

