مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان:
حاشیهنشینی میتواند به کانونهای بحرانهای اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان گفت: حاشیهنشینی یکی از آسیبهای اولویتدار مقام معظم رهبری است که اگر به آن توجه نشود میتواند به کانونهای بحرانهای اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود و اثرات منفی بر کل جامعه و ساختار شهری وارد کند.
به گزارش ایلنا، ناهید پرویزپور در ششمین کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده اظهارداشت: حاشیهنشینی از پیامدهای مهاجرت از روستا به شهر، عدم دسترسی مناسب به امکانات و خدمات، فقر، بیکاری و نابرابریهای اجتماعی در شهرها ایجاد میشود.
وی تصریح کرد: آنچه در بحث حاشیهنشینی ملاک عمل نظام مقدس جمهوری اسلامی است اجرای عدالت اجتماعی و برنامهریزی جامع برای اصلاح زیرساختها، ارتقاء سطح خدمات، آموزش و اشتغال و توجه به حقوق این قشر آسیبپذیر جامعه است.
پرویزپور تاکید کرد: اقدامات مداخلهگر دستگاههای اجرایی جهت بهبود وضعیت ساکنین حاشیهنشین میبایست بر اساس نظام مسائل محلات و مبتنی بر مشارکت فعالانه و متعهدانه ساکنین محله صورت پذیرد تا منجر به رضایتمندی و تقویت حس تعلق اجتماعی گردد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان افزود: برنامه اقدام مشترک پیشرفت محلهمحور که از سوی رئیس جمهور و بر اساس قانون برنامه هفتم در کشور و استان با محوریت مساجد در حال اجرا است حلقه واسط مردم و ساکنین محله و دستگاههای اجرایی خواهد بود.
وی عنوان کرد: این برنامه به همافزایی و انسجامبخشی در ارائه خدمات به محلات و جلوگیری از موازیکاری و توزیع عادلانه و متوازن منابع در بین اقشار مردم کمک خواهد کرد.
پرویزپور تاکید کرد: «همه دستگاههای اجرایی موظف هستند همکاری لازم را با ارکان شورای پیشرفت محله که با مسئولیت امامان جماعت تشکیل میشود، داشته باشند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان با اشاره به تایید طرح دانشنامه فرهنگ و تمدن لرستان و نهضت تکمیل خانههای بهداشت توسط این کارگروه خاطرنشان کرد: طرح دانشنامه فرهنگ و تمدن لرستان به عنوان میراثی ماندگار برای نسل آینده و مورد تاکید استاندار محترم است که در جلسات تخصصی کمیته اجتماعی مجمع مشورتی استاندار مطرح و مورد تایید قرار گرفته و از طریق کارگروه جهت تامین اعتبار به شورای برنامهریزی استان ارسال خواهد شد.