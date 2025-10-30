خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان:

حاشیه‌نشینی می‌تواند به کانون‌های بحران‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود

حاشیه‌نشینی می‌تواند به کانون‌های بحران‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود
کد خبر : 1707020
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان گفت: حاشیه‌نشینی یکی از آسیب‌های اولویت‌دار مقام معظم رهبری است که اگر به آن توجه نشود می‌تواند به کانون‌های بحران‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود و اثرات منفی بر کل جامعه و ساختار شهری وارد کند.

به گزارش ایلنا، ناهید پرویزپور در ششمین کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده اظهارداشت: حاشیه‌نشینی از پیامدهای مهاجرت از روستا به شهر، عدم دسترسی مناسب به امکانات و خدمات، فقر، بیکاری و نابرابری‌های اجتماعی در شهرها ایجاد می‌شود. 

وی تصریح کرد: آن‌چه در بحث حاشیه‌نشینی ملاک عمل نظام مقدس جمهوری اسلامی است اجرای عدالت اجتماعی و برنامه‌ریزی جامع برای اصلاح زیرساخت‌ها، ارتقاء سطح خدمات، آموزش و اشتغال و توجه به حقوق این قشر آسیب‌پذیر جامعه است. 

پرویزپور تاکید کرد: اقدامات مداخله‌گر دستگاه‌های اجرایی جهت بهبود وضعیت ساکنین حاشیه‌نشین می‌بایست بر اساس نظام مسائل محلات و مبتنی بر مشارکت فعالانه و متعهدانه ساکنین محله صورت پذیرد تا منجر به رضایت‌مندی و تقویت حس تعلق اجتماعی گردد. 

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان افزود: برنامه اقدام مشترک پیشرفت محله‌محور که از سوی رئیس جمهور و بر اساس قانون برنامه هفتم در کشور و استان با محوریت مساجد در حال اجرا است حلقه واسط مردم و ساکنین محله و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود. 

وی عنوان کرد: این برنامه به هم‌افزایی و انسجام‌بخشی در ارائه خدمات به محلات و جلوگیری از موازی‌کاری و توزیع عادلانه و متوازن منابع در بین اقشار مردم کمک خواهد کرد. 

پرویزپور تاکید کرد: «همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند همکاری لازم را با ارکان شورای پیشرفت محله که با مسئولیت امامان جماعت تشکیل می‌شود، داشته باشند. 

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان با اشاره به تایید طرح دانشنامه فرهنگ و تمدن لرستان و نهضت تکمیل خانه‌های بهداشت توسط این کارگروه خاطرنشان کرد: طرح دانشنامه فرهنگ و تمدن لرستان به عنوان میراثی ماندگار برای نسل آینده و مورد تاکید استاندار محترم است که در جلسات تخصصی کمیته اجتماعی مجمع مشورتی استاندار مطرح و مورد تایید قرار گرفته و از طریق کارگروه جهت تامین اعتبار به شورای برنامه‌ریزی استان ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ