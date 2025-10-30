صبح امروز انجام شد؛
بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از فاز نخست و ۲۰ ساله پروژه مترو اهواز
معاون اجرایی رئیس جمهور به همراه استاندار خوزستان، از فاز نخست مترو اهواز بازدید کرد؛ طرحی که پس از ۲۰ سال از زمان کلنگزنی، با امضای تفاهمنامه میان استانداری خوزستان و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، وارد مرحلهای تازه از اجرا شده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمدجعفر قائمپناه امروز پنجشنبه در دومین روز سفر خود به خوزستان، به همراه سیدمحمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، از فاز اول مترو اهواز (ایستگاه چهارشیر) بازدید و در جریان آخرین اقدامات انجامشده در این پروژه قرار گرفت.
طرح قطار شهری اهواز که پس از ۲۰ سال از زمان کلنگزنی، با چالشهای متعدد مالی و حقوقی مواجه بود، اکنون با امضای تفاهمنامه همکاری میان استانداری خوزستان و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء در جریان سفر اخیر هیأت دولت به استان و با حضور رئیسجمهور، وارد مرحلهای تازه از اجرا شده است.
در گام نخست، تکمیل ۱۰ ایستگاه از فازهای اول و دوم خط یک در دستور کار قرار دارد. به گفته مسئولان، چهار ایستگاه «فرودگاه»، «شهید بندر»، «سلمان فارسی شرقی» و «میدان ساعت» نخستین ایستگاههایی خواهند بود که وارد مدار بهرهبرداری میشوند و سایر ایستگاهها نیز بهتدریج تکمیل و افتتاح خواهند شد.
خط یک قطار شهری اهواز به طول ۱۱.۵ کیلومتر، شامل دو فاز است که هماکنون بیشترین پیشرفت فیزیکی را دارند. مدتزمان پیشبینیشده برای تکمیل این بخش از طرح، ۳۰ ماه اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، قرارداد متروی اهواز از سال ۱۳۸۵ میان شرکت کیسون بهعنوان مجری و شرکت نورینکو چین بهعنوان تأمینکننده تجهیزات با شهرداری اهواز منعقد شد. این طرح به طول ۲۳ کیلومتر از نیروگاه زرگان در شمالشرقی اهواز آغاز میشود و تا بیمارستان بقایی امتداد مییابد و قرار است ۲۴ ایستگاه در مسیر آن احداث شود.
از زمان آغاز تا امروز، این طرح حدود ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. با این حال، به دلیل مشکلات مالی و اختلافهای میان کارفرما و پیمانکار، پروژه از سال ۱۳۹۶ بهطور کامل متوقف شد. در نهایت، در سال ۱۳۹۹ شهرداری اهواز اقدام به خلع ید پیمانکار کرد، اما موضوع به محاکم قضایی کشیده شد و سرانجام در خرداد ۱۴۰۲ رأی بدوی دادگاه مبنی بر خلع ید پیمانکار تأیید شد.