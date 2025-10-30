در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
نوزدهمین جشنواره بینالمللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری برگزار میشود
مهلت ارسال آثار تا ۳۰دی ماه ۱۴۰۴ / اختتامیه در هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از برگزاری نوزدهمین جشنواره بینالمللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری خبر داد و گفت: علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
علیرضا نوروزی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: این جشنواره با هدف ترویج معارف دینی و رضوی، حمایت از شاعران آیینی بهویژه جوانان و ایجاد جریان تولید محتوا در حوزه شعر رضوی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه مراسم اختتامیه جشنواره در هفته اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، افزود: موضوعات اصلی جشنواره شامل شخصیت و سیره امام رضا(ع) در ابعاد شخصیتی، اجتماعی، سیاسی و معنوی و نیز معارف رضوی همچون مفاهیم برگرفته از زیارتنامهها، احادیث و آموزههای دینی بهویژه تأکید بر اقامه نماز است.
نوروزی تصریح کرد: اشعاری که با محور موضوع ویژه امسال سروده شوند، از امتیاز ویژه داوری برخوردار خواهند بود و شاعران میتوانند در هر دو بخش «اصلی» و «ویژه» شرکت کنند.
وی با اشاره به مقررات شرکت در جشنواره گفت:بر اساس فراخوان منتشرشده، زبان اشعار ارسالی باید ترکی آذری باشد و آثار نباید پیشتر در جشنواره یا کنگره دیگری پذیرفته شده باشند. محدودیت سنی برای شرکتکنندگان وجود ندارد و هر شاعر مجاز است حداکثر پنج اثر ارسال کند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان غربی تصریح کرد:ارسال آثار به همراه مشخصات کامل فردی، کد ملی، مدرک و رشته تحصیلی، نشانی پستی و شماره تماس الزامی بوده و دبیرخانه جشنواره همچنین مجاز است آثار برگزیده را در قالب مجموعه شعر با ذکر نام شاعر منتشر کند.
نوروزی به جوایز جشنواره نیز اشاره کرد و گفت:در بخش بینالملل، به نفرات برتر به ترتیب ۳۰۰، ۲۵۰ و ۲۰۰ میلیون ریال همراه با تندیس جشنواره و لوح تقدیر اهدا میشود.
وی افزود:در بخش ملی نیز جوایز شامل تندیس، لوح تقدیر و مبالغ ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰و ۸۰ میلیون ریال برای برگزیدگان اول تا چهارم خواهد بود همچنین به منتخب مردمی جشنواره نیز تندیس،لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد.