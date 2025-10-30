خبرگزاری کار ایران
در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری برگزار می‌شود

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری برگزار می‌شود
مهلت ارسال آثار تا ۳۰دی ماه ۱۴۰۴ / اختتامیه در هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری خبر داد و گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

علیرضا نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: این جشنواره با هدف ترویج معارف دینی و رضوی، حمایت از شاعران آیینی به‌ویژه جوانان و ایجاد جریان تولید محتوا در حوزه شعر رضوی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مراسم اختتامیه جشنواره در هفته اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، افزود: موضوعات اصلی جشنواره شامل شخصیت و سیره امام رضا(ع) در ابعاد شخصیتی، اجتماعی، سیاسی و معنوی و نیز معارف رضوی همچون مفاهیم برگرفته از زیارت‌نامه‌ها، احادیث و آموزه‌های دینی به‌ویژه تأکید بر اقامه نماز است.

نوروزی تصریح کرد: اشعاری که با محور موضوع ویژه امسال سروده شوند، از امتیاز ویژه داوری برخوردار خواهند بود و شاعران می‌توانند در هر دو بخش «اصلی» و «ویژه» شرکت کنند.

وی با اشاره به مقررات شرکت در جشنواره گفت:بر اساس فراخوان منتشرشده، زبان اشعار ارسالی باید ترکی آذری باشد و آثار نباید پیش‌تر در جشنواره یا کنگره دیگری پذیرفته شده باشند. محدودیت سنی برای شرکت‌کنندگان وجود ندارد و هر شاعر مجاز است حداکثر پنج اثر ارسال کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان غربی تصریح کرد:ارسال آثار به همراه مشخصات کامل فردی، کد ملی، مدرک و رشته تحصیلی، نشانی پستی و شماره تماس الزامی بوده و دبیرخانه جشنواره همچنین مجاز است آثار برگزیده را در قالب مجموعه شعر با ذکر نام شاعر منتشر کند.

نوروزی به جوایز جشنواره نیز اشاره کرد و گفت:در بخش بین‌الملل، به نفرات برتر به ترتیب ۳۰۰، ۲۵۰ و ۲۰۰ میلیون ریال همراه با تندیس جشنواره و لوح تقدیر اهدا می‌شود.

وی افزود:در بخش ملی نیز جوایز شامل تندیس، لوح تقدیر و مبالغ ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰و ۸۰ میلیون ریال برای برگزیدگان اول تا چهارم خواهد بود همچنین به منتخب مردمی جشنواره نیز تندیس،لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد.

