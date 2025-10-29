سرعتگیری پروژه راهآهن شلمچه–بصره؛ ۷ کیلومتر خطآهن در شش ماه آماده شد
معاون اجرایی رئیسجمهور از پیشرفت قابلتوجه پروژه راهآهن شلمچه–بصره خبر داد و گفت: در شش ماه گذشته حدود هفت کیلومتر از مسیر ریلی برای ایستگاه و سکو آمادهسازی شده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمدجعفر قائمپناه، امروز (۷ آبان) در بازدید از کارگاه پروژه پایانه مرزی ریلی شلمچه با تاکید بر سرعتگیری پروژه راهآهن شلمچه–بصره، اظهار کرد: «پس از سفر رئیسجمهور به استان خوزستان، روند اجرای پروژه شتاب گرفته و طی نیمسال گذشته حدود ۷ کیلومتر از مسیر راهآهن آماده شده است.»
او افزود: «امیدواریم تا پایان سال جاری سکوها نیز تکمیل شوند تا زائران کربلا بتوانند با سهولت بیشتری از این مسیر استفاده کنند.»
قائمپناه با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته با طرف عراقی گفت: «در حال گفتوگو با مقامات عراق هستیم تا آنها نیز سرعت اجرای پروژه در خاک خود را افزایش دهند و اتصال ریلی میان ایران و عراق در منطقه جنوب هرچه زودتر برقرار شود؛ اتصالی که برای هر دو کشور اهمیت زیادی دارد.»
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، صبح امروز (۷ آبان) با استقبال سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، وارد فرودگاه آبادان شد و پس از ورود، برنامه بازدید از مسیر راهآهن خرمشهر ـ بصره را با همراهی استاندار آغاز کرد و قرار است در ادامه سفر خود عازم شهر بصره شود.
این سفر با هدف افتتاح چند پروژه عمرانی و گفتوگو با فعالان اقتصادی استان خوزستان انجام شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور امشب نیز در استانداری خوزستان با جمعی از فعالان اقتصادی دیدار خواهد داشت.
بر اساس برنامه اعلامشده، قائمپناه فردا (۸ آبان) از پروژه متروی اهواز بازدید کرده و در آیین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه «پردیس ایران» که پیشتر با حضور رئیسجمهور کلنگزنی شده بود، شرکت خواهد کرد.