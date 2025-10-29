تبادل تجربه میان مدیران شهری اقدامی مؤثر برای ارتقاء کیفیت شهرسازی است

در نشست معماری و شهرسازی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران عنوان شد:
شهردار اراک گفت: نشستها و تبادل تجربه میان مدیران شهری کلانشهرهای کشور در حوزه شهرسازی و معماری، اقدامی مؤثر برای ارتقاء کیفیت شهرسازی و دستیابی به شهری آرام، زیبا و برخوردار از سلامت روانی برای شهروندان است. تبادل تجربه و انتقال دانش میان شهرداریها در زمینههای مرتبط با شهرسازی، معماری، حملونقل و خدمات شهری میتواند به شکلگیری الگوهای موفق و بومیسازی شده در مدیریت شهرها منجر شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محمودی در نشست معماری و شهرسازی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که با حضور دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و همچنین رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران برگزار شد، افزود: استمرار اینگونه نشستها و بهرهگیری از نظرات متخصصان شهرسازی و معماری، گامی ارزشمند در مسیر توسعه پایدار و افزایش رضایتمندی شهروندان به شمار میآید.
وی بر ضرورت همافزایی و همفکری میان شوراهای شهر و مدیریت شهری بهرغم چالشها و محدودیتها تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: با وجود چالشها و محدودیتهای موجود در حوزه برنامهریزی شهری، همافزایی و همفکری میان شوراهای شهر و مدیران شهری به بهبود طرحهای جامع و تفصیلی شهرها کمک خواهد کرد. همچنین زمینه تحقق شهری منسجم، زیبا و انسانمحور را فراهم میآورد.
شهردار اراک اظهار داشت: شهر، خانهای بزرگ برای زندگی شهروندان است و همانگونه که آراستگی و نظم در خانه موجب آرامش اعضاء خانواده میشود، زیبایی و روح شهر نیز در سلامت روانی و رضایتمندی مردم تأثیر مستقیم دارد. این موضوع از مسیر طراحی مناسب، معماری هماهنگ و رعایت ضوابط ساختوساز قابل تحقق است. اراک، مفتخر است که میزبان مدیران شهری از سراسر کشور است و این فرصت را غنیمت میداند تا از دیدگاهها و تجارب ارزشمند سایر کلانشهرها بهرهمند شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک نیز در این نشست به مهمترین چالشهای کلانشهرها اشاره کرده و گفت: توسعه نامتوازن شهری از چالشهای اصلی کلانشهرها است و امروز بخش مهمی از مشکلات شهرها ناشی از نبود مدیریت واحد شهری است. به طوری که بسیاری از نهادها به صورت موازی در حوزه خدمات شهری فعالیت میکنند و همین امر مانع تحقق توسعه منسجم میشود.
حسین زندیهوکیلی افزود: شهر اراک به عنوان یکی از شهرهای جوان کشور با وجود پیشینه بیش از 200 ساله، در تاریخ معاصر نقشی مؤثر در عرصههای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داشته و امروز نیازمند رویکردی نوین در بازآفرینی شهری و توسعه متوازن است. اراک به دلیل موقعیت جغرافیایی و تأسیس در دوران معاصر با هدف نظامی و تجاری، جایگاه ویژهای در ساختار شهری ایران دارد و همواره به عنوان یکی از مراکز تأثیرگذار کشور مطرح بوده است.
وی ادامه داد: استفاده از فناوریهای نوین، پنجرههای واحد خدمات شهرسازی و ارتقاء نقش انسانمحور در طراحی فضاهای شهری از اولویتهای اصلی مدیریت شهری اراک است. بهبود مقررات ملی ساختمان و رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی شهری از دیگر برنامههایی است که در دستور کار حوزه شهرسازی و معماری قرار دارد تا اراک بتواند جایگاه واقعی خود را در میان کلانشهرهای کشور به دست آورد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک اظهار داشت: پروژههای متعدد شهری در سالهای اخیر در اراک اجرا شده و در 3 سال گذشته، شهرداری اراک 21 پروژه عمرانی، فرهنگی و گردشگری را به بهرهبرداری رسانده است. از جمله آنها میتوان به پروژه خیابان فوت استریت (خیابان غذا)، ایجاد مسیرهای پیادهراه، توسعه دوچرخهسواری، احیاء بازار تاریخی اراک به عنوان طولانیترین بازار سرپوشیده کشور، توسعه محور گردشگری گردو، اشاره کرد.
رئیس شورای شهر اراک نیز در این نشست گفت: اراک به عنوان نخستین شهر مهندسیساز کشور است که از بدو تأسیس بر پایه اصول شهرسازی علمی و با محوریت بازار تاریخی طراحی و ساخته شده است. اگرچه بسیاری از شهرهای ایران قدمتی چند صد ساله دارند، اما اراک با سابقهای 220 ساله، از نخستین شهرهایی است که بر مبنای نقشهای منظم و اصولی شکل گرفته و شبکه شطرنجی معابر، دروازههای منظم و بافت کالبدی آن گواهی بر نقش مؤثر شهرسازان در طراحی این شهر است.
علیاصغر غفای به بازار تاریخی اراک به عنوان شاهکار معماری در میان بازارهای تاریخی اشاره داشته و در این خصوص افزود: بازار تاریخی اراک به عنوان طولانیترین بازار سرپوشیده کشور، از 2 مسیر طولانی عمود بر هم ساخته شده و از نظر معماری شاهکار بینظیری است. این بازار هسته اولیه شکلگیری شهر بوده و تمامی مسیرها و معابر اصلی از این محور منشعب شدهاند که نشان از اندیشه مهندسی در طراحی اولیه دارد.
وی ادامه داد: در گذشته تصور میشد ابتدا باید مهندسان عمران و معماران ساختوساز را آغاز کنند، اما امروز در دنیا ابتدا شهرسازان با در نظر گرفتن تمام نیازهای شهری، طراحی کلی را ارائه میدهند و سایر رشتهها در ادامه بر اساس آن عمل میکنند. به همین دلیل، در سالهای اخیر در سیاستهای توسعه شهری کشور، شهرسازی نسبت به معماری و عمران در اولویت قرار گرفته و این موضوع باید در همه تصمیمگیریها مورد توجه باشد.
رئیس شورای شهر اراک اظهار داشت: ریشه بخشی از این مشکلات به بند 20 و 24 ماده 55 قانون شهرداریها بازمیگردد که از سال 1366 اجازه فعالیت مطبها و مراکز پزشکی در واحدهای مسکونی را صادر کرد و امروز منجر به تراکم فعالیتهای تجاری و ترافیکی در بافتهای شهری شده است. برای رفع این چالشها، استفاده از ظرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ضروری است تا با اصلاح مصوبات قدیمی، مسیر توسعه شهری بر پایه اصول علمی و شهرسازانه پیگیری شود.