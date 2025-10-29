خبرگزاری کار ایران
۶۰ فوک خزری در سواحل گیلان تلف شدند

۶۰ فوک خزری در سواحل گیلان تلف شدند
اداره کل حفاظت محیط‌زیست گیلان از مشاهده لاشه ۶۰ قلاده فوک خزری در سواحل این استان خبر داد و اعلام کرد: گشت دریایی مشترک برای یافتن لاشه‌های تازه و بررسی های تخصصی انجام شد.

به گزارش ایلنا از بندرانزلی، در پی افزایش نگران‌کننده تلفات فوک خزری در سواحل جنوبی دریای خزر، گشت دریایی مشترک با حضور کارشناسان و متخصصان اداره کل حفاظت محیط‌زیست، اداره کل بنادر و دریانوردی و دامپزشکی، با هدف پایش دقیق و شناسایی لاشه‌های تازه این گونه در خطر انقراض، بامداد امروز به‌صورت یک‌روزه در آب‌های ساحلی استان گیلان انجام شد.

این عملیات با تمرکز بر مناطق بحرانی و بررسی دقیق سواحل انزلی، رشت و کیاشهر که بیشترین میزان تلفات فوک خزری در ماه‌های اخیر از آن‌ها گزارش شده تا عمق ۲۰۰ متر از آب دریا صورت گرفت. هدف اصلی این گشت، یافتن لاشه‌های تازه جهت انجام بررسی‌های تخصصی و کالبدگشایی علمی بود.

با توجه به اینکه اغلب لاشه‌های مشاهده‌شده در هفته‌ها و ماه‌های گذشته دچار پوسیدگی شدید یا تورم بوده‌اند و امکان نمونه‌برداری علمی از آن‌ها وجود نداشت، این اقدام با تمرکز بر مناطق پرخطر و در چارچوب برنامه ملی حفاظت از فوک خزری انجام شد.

بر اساس آمار رسمی، از ابتدای سال جاری تاکنون لاشه ۶۰ قلاده فوک خزری در سواحل استان گیلان مشاهده شده که حدود دو سوم آن‌ها در بازه زمانی بیست شهریور تا پنج آبان ماه گزارش شده است. این روند افزایشی، زنگ خطری جدی برای وضعیت زیستی این گونه ارزشمند و تنها پستاندار دریای خزر محسوب می‌شود.

لاشه‌های تازه در صورت کشف، به مرکز حفاظت فوک خزری منتقل خواهند شد تا با انجام آزمایش‌های تخصصی، علت دقیق مرگ‌ومیر این پستانداران دریایی مشخص شود. این اقدام با همکاری نهادهای تخصصی و پشتیبانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان در حال اجراست.

اداره کل حفاظت محیط‌زیست گیلان ضمن قدردانی از مشارکت نهادهای همکار، بر ضرورت تداوم همکاری‌های منطقه‌ای، پایش‌های میدانی، افزایش آگاهی عمومی و تقویت اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از انقراض فوک خزری تأکید دارد.

