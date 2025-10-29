به گزارش ایلنا از اصفهان، ساعت ۲۲ و ۲ دقیقه شامگاه سه‌شنبه آتش‌سوزی ساختمان فروشگاه لوازم‌خانگی در نجف‌آباد طعمه حریق شد.

حسنعلی امیر کاوه، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی نجف‌آباد در این باره گفت: با اعلام حریق به آتش‌نشانی ۹ خودروی آتش‌نشانی از ۵ ایستگاه نجف‌آباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: به علت آتش‌سوزی گسترده از شهر‌های فولادشهر، خمینی‌شهر، جوزدان، گلدشت، شهرک صنعتی جوزدان و منتظریه نیز خودرو‌های آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

امیر کاوه گفت: در مجموع ۱۴ دستگاه خودرو آتش‌نشانی و ۱۳ دستگاه تانکر آب‌رسان در خاموش‌کردن آتش حضور داشتند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی نجف‌آباد افزود: علت حادثه در حال بررسی است.

