خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پلمب ۵ واحد نانوایی متخلف در شهرستان قزوین

پلمب ۵ واحد نانوایی متخلف در شهرستان قزوین
کد خبر : 1706757
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت : پنج واحد نانوایی متخلف در شهرستان قزوین به دلیل نداشتن پروانه کسب، در جریان گشت مشترک دستگاه‌های نظارتی پلمب شدند.

به گزارش   ایلنا از قزوین، محسن خیرخواه با اعلام این خبر گفت: در گشت مشترک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با مشارکت فرمانداری، تعزیرات حکومتی و اتحادیه خبازان، پنج واحد نانوایی فاقد پروانه کسب شناسایی و پلمب شدند.

وی اضافه کرد: هدف از اجرای این گشت‌های مشترک، نظارت دقیق بر بازار، ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی و پیشگیری از تخلفات صنفی است تا حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به طور کامل حفظ شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین تأکید کرد: با واحدهای متخلف برابر قانون برخورد می‌شود و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ