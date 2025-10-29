پلمب ۵ واحد نانوایی متخلف در شهرستان قزوین
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت : پنج واحد نانوایی متخلف در شهرستان قزوین به دلیل نداشتن پروانه کسب، در جریان گشت مشترک دستگاههای نظارتی پلمب شدند.
به گزارش ایلنا از قزوین، محسن خیرخواه با اعلام این خبر گفت: در گشت مشترک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با مشارکت فرمانداری، تعزیرات حکومتی و اتحادیه خبازان، پنج واحد نانوایی فاقد پروانه کسب شناسایی و پلمب شدند.
وی اضافه کرد: هدف از اجرای این گشتهای مشترک، نظارت دقیق بر بازار، ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی و پیشگیری از تخلفات صنفی است تا حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به طور کامل حفظ شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین تأکید کرد: با واحدهای متخلف برابر قانون برخورد میشود و هیچگونه اغماضی در این زمینه وجود نخواهد داشت.