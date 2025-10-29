پلمب ۵ واحد نانوایی متخلف در شهرستان قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، محسن خیرخواه با اعلام این خبر گفت: در گشت مشترک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با مشارکت فرمانداری، تعزیرات حکومتی و اتحادیه خبازان، پنج واحد نانوایی فاقد پروانه کسب شناسایی و پلمب شدند.

وی اضافه کرد: هدف از اجرای این گشت‌های مشترک، نظارت دقیق بر بازار، ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی و پیشگیری از تخلفات صنفی است تا حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به طور کامل حفظ شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین تأکید کرد: با واحدهای متخلف برابر قانون برخورد می‌شود و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

