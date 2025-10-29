به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، با همکاری خانه مطبوعات و اداره‌کل اطلاعات استان قزوین همایش «اخبار جعلی و شیوه مواجهه با آن» ظهر امروز با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در دانشکده آینده‌پژوهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این نشست تخصصی، علی پرهیزگاری، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل ارشاد اسلامی استان، با بیان این مطلب گفت: هرچه خبرنگاران و اصحاب رسانه از مهارت تخصصی و دانش بالاتری برخوردار باشند، می‌توان بیشتر به کیفی‌سازی، صحت و دقت اخبار اعتماد کرد.

وی در ادامه با اشاره به تأثیر جنگ رسانه‌ای و فضای مجازی بر تمامی گروه‌ها، بر لزوم اقدام مستمر برای ارتقای دانش و مهارت‌ها تأکید و خاطرنشان کرد: «رویکرد این اداره کل، مهارت‌افزایی برای گروه‌های مختلف هنری و رسانه‌ای از طریق برگزاری دوره‌های تخصصی سواد رسانه‌ای در طول سال است.

در ادامه این همایش، محمد لسانی، استاد سواد رسانه‌ای، کارگاه آموزشی خود را با محوریت موضوعاتی چون «فیک‌نیوز»، اهمیت سواد رسانه‌ای، روابط عمومی و مدیریت افکار عمومی در بزنگاه‌ها و راهکارهای مقابله با اخبار جعلی برگزار شد.

انتهای پیام/