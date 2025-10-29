خبرگزاری کار ایران
کشت ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم در شهرستان ساری آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از آغاز عملیات کشت گندم در سطح ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از آغاز عملیات کشت گندم در سطح ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح باهدف افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در اراضی آبی و دیم اجرا می‌شود.

سید اسماعیل علوی بابیان اینکه از مجموع سهمیه اختصاص‌یافته، ۲ هزار هکتار در اراضی آبی و ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار در اراضی دیم کشت خواهد شد، اظهار کرد: تاکنون ۹۴ کشاورز در این طرح مشارکت داشته‌اند و ۱۲۰ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت گندم رفته است. همچنین عملیات خاک‌ورزی شامل گاوآهن و دیسک در ۴۹۵ هکتار از اراضی انجام‌شده است.

وی در ادامه افزود: تاکنون ۲۲ تن بذر شامل بذر گواهی‌شده و بذر خودمصرفی کشاورزان و ۱۶ تن کود شیمیایی، متناسب با برنامه تغذیه گندم، بین بهره‌برداران توزیع‌شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به پیگیری مستمر تأمین نهاده‌ها گفت: کشت گندم در هر دو بخش آبی و دیم با نظارت کارشناسان در حال انجام است و عملیات آماده‌سازی زمین در بخش قابل‌توجهی از اراضی تکمیل‌شده است.

علوی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح کشت گندم در شهرستان ساری، افزایش بهره‌وری اراضی، ارتقای عملکرد تولید و تأمین پایدار محصول استراتژیک گندم است.

