این کارگران در تماس با خبرنگار ایلنا در خوزستان، افزودند: این تصمیم در حالی اتخاذ شده که عملیات کشت نیشکر در بخش‌های مختلف انجام شده و مزارع برای ادامه رشد نیاز فوری به آبیاری دارند.

آنها گفتند: علاوه بر نیشکر، بخشی از اراضی شرکت نیز به کشت محصولات غیرنیشکری همچون کلزا و گندم اختصاص یافته که با توجه به پیش‌بینی خشکسالی پیش‌رو، این کاهش حق‌آبه می‌تواند خسارات سنگینی به این محصولات وارد کند.

کارگران واحد آبیاری هشدار دادند در صورت تداوم این وضعیت، نیمی از کارگران شرکت با خطر بیکاری مواجه خواهند شد.

آنها از مسئولان استانی و وزارت نیرو خواستند با بررسی فوری موضوع، برای جلوگیری از آسیب به تولید، اشتغال و معیشت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه چاره‌اندیشی کنند.

