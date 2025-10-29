در تماس با ایلنا بیان شد؛
کاهش ناگهانی آب، مزارع هفتتپه را در آستانه خشکی قرار داد
جمعی از کارگران واحد آبیاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه اعلام کردند: در اقدامی غافلگیرکننده از سوی شرکت آب ناحیه شمال خوزستان، سهمیه آب این شرکت از روز گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته و دیگر آبی برای آبیاری مزارع نیشکر در دسترس نخواهد بود.
این کارگران در تماس با خبرنگار ایلنا در خوزستان، افزودند: این تصمیم در حالی اتخاذ شده که عملیات کشت نیشکر در بخشهای مختلف انجام شده و مزارع برای ادامه رشد نیاز فوری به آبیاری دارند.
آنها گفتند: علاوه بر نیشکر، بخشی از اراضی شرکت نیز به کشت محصولات غیرنیشکری همچون کلزا و گندم اختصاص یافته که با توجه به پیشبینی خشکسالی پیشرو، این کاهش حقآبه میتواند خسارات سنگینی به این محصولات وارد کند.
کارگران واحد آبیاری هشدار دادند در صورت تداوم این وضعیت، نیمی از کارگران شرکت با خطر بیکاری مواجه خواهند شد.
آنها از مسئولان استانی و وزارت نیرو خواستند با بررسی فوری موضوع، برای جلوگیری از آسیب به تولید، اشتغال و معیشت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه چارهاندیشی کنند.