برخورد قاطع با کورههای زغالی غیرمجاز در دشت برم کازرون
در پی دستور دادستان شهرستان کازرون و با توجه به حساسیت موضوع، مأموران اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان، تعدادی از کورههای زغالی سنتی و غیرمجاز را در محدوده دشت برم شناسایی و تعطیل کردند.
به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون، با اعلام این خبر گفت: فعالیت کورههای زغالی غیرمجاز از مهمترین عوامل تخریب پوشش گیاهی و آلودگی هوا در مناطق جنگلی به شمار میرود. با همکاری دستگاه قضایی و حمایت دادستان محترم، برخورد قانونی با این واحدها با جدیت دنبال میشود.
محمدامین بیرامی افزود: تولید غیرمجاز زغال علاوه بر تخریب منابع طبیعی، تهدیدی مستقیم برای تنوع زیستی منطقه محسوب میشود؛ مأموران یگان حفاظت محیط زیست با هماهنگی مراجع قضایی، بهصورت مستمر در حال پایش مناطق جنگلی و کنترل فعالیتهای غیرقانونی هستند.
بیرامی با قدردانی از همراهی دادستان و نیروهای انتظامی شهرستان تصریح کرد: برخورد با تخلفات محیط زیستی در کازرون محدود به این مرحله نخواهد بود و برنامهریزیهای لازم برای استمرار این اقدامها در دستور کار قرار گرفته است. هدف اصلی، جلوگیری از تخریب جنگلها و صیانت از سرمایههای طبیعی کشور است.
وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در عرصههای طبیعی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.