جان باختن یک کارگر در سایت عملیاتی پتروشیمی بندر امام
بر اثر حادثه، یک کارگر پیمانکاری در پتروشیمی بندر امام جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، این حادثه که امروز سهشنبه اتفاق افتاد، باعث جان باختن یک کارگر پیمانکاری پتروشیمی بندر امام شد.
در همین خصوص روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندر امام، اعلام کرد که در ساعت ۱۵ روز سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴، حادثهای در محوطه کارگاهی سایت عملیاتی (حین تخلیه و دپوی لوله) این مجتمع رخ داد که متأسفانه منجر به فوت یکی از نیروهای پیمانکاری شاغل در پروژه این واحد شد.
بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیمهای ایمنی، آتشنشانی، اورژانس و HSE پتروشیمی بندرامام در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای کنترل شرایط و رسیدگی فوری انجام شد.
مدیریت و کارکنان پتروشیمی بندرامام با ابراز تأسف عمیق از این سانحه دلخراش، مراتب تسلیت و همدردی صمیمانهی خود را با خانوادهی آن مرحوم اعلام کرده و ضمن قدردانی از خدمات نیروهای پیمانکاری، بر بررسی دقیق ابعاد فنی و ایمنی حادثه تأکید دارند تا از بروز حوادث مشابه در آینده پیشگیری شود.
اخبار تکمیلی متعاقباً از طریق روابط عمومی پتروشیمی بندرامام اطلاعرسانی خواهد شد.