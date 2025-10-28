به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در کارگروه مدیریت تالاب‌های استان با بیان مثال ملموسی از یک تصمیم غلط گذشته گفت: در گذشته با یک تصمیم اشتباه و برای جلوگیری از شوره‌زاری، نسبت به اجرای طرح زهکشی اقدام شد که نتیجه آن، جلوگیری از جریان سیلاب به دشت، گسترش بیابان و خشک شدن تالاب بود.

وی رفع مشکل ریزگردهای تالاب الله‌آباد را نیازمند ملاحظات کامل دانست و افزود: ریزگردهای این تالاب بیشترین آسیب را به تهران و کرج می‌زند، بنابراین باید از همراهی مدیران این استان‌ها نیز استفاده کنیم.

استاندار قزوین از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه‌ای با استانداران تهران و البرز خبر داد و گفت: هدف ما این است که در این جلسه تصمیمی مشترک و کلان برای رفع این مشکل در نظر گرفته شود، چراکه حل آن تنها در قزوین ممکن نیست و اقداماتی همچون حذف کانال‌های زهکشی به اعتبارات کلانی نیاز دارد که همراهی تهران را می‌طلبد.

نوذری بر استفاده از منابع مردمی برای توسعه تأکید و عنوان کرد: در سیستم حکمرانی جدید، استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها، بخشداران، سمن‌ها و فعالان اجتماعی یک الزام است تا کارها شتاب گیرد.

وی همچنین به ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری تالاب‌هایی مانند «اوان» در ناحیه الموت اشاره کرد و ادامه داد: واگذاری این تالاب به بخش خصوصی راهکاری برای احیا و صیانت از این سرمایه طبیعی است.

استاندار قزوین با هشدار نسبت به عواقب تصمیمات نادرست گفت: اگر در هر مقطعی تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی بگیریم، آیندگان دچار بحران می‌شوند؛ همان‌گونه که ما امروز پیامدهای تصمیمات اشتباه به‌ویژه در دهه ۸۰ را متحمل شده‌ایم.

نوذری تصریح کرد: اگر امروز دچار خشکسالی و کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی هستیم، بدون تردید بخش زیادی از آن ناشی از تصمیمات ما مدیران بوده است؛ قرار نیست با برخوردهای احساسی و شعاری کار اشتباهی انجام دهیم و آیندگان را دچار چالش کنیم. تاکید جدی داریم که در امور مربوط به منافع مردم و محیط زیست از نظر کارشناسان استفاده کنیم.

به گزارش ایلنا، در پایان این جلسه، اقدامات عملیاتی شامل کارشناسی برای حذف زهکشی، پلاک‌گذاری و ساماندهی چرای شترها، و رهاسازی پساب در محدوده تالاب مصوب شد. از دیگر راهکارهای فوری که استاندار به آن اشاره کرد، نصب پنل خورشیدی، ممانعت از چرای شترها توسط دستگاه‌های مربوطه و ساماندهی و تغییر کشت‌های آب‌بر مانند سیفی‌کاری بود.

