استاندار قزوین:
ریزگردهای تالاب اللهآباد بیشترین آسیب را به تهران و البرز میزند
استاندار قزوین رفع مشکل ریزگردهای تالاب اللهآباد را نیازمند ملاحظات کامل دانست و گفت: ریزگردهای این تالاب بیشترین آسیب را به تهران و کرج میزند، بنابراین باید از همراهی مدیران این استانها نیز استفاده کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در کارگروه مدیریت تالابهای استان با بیان مثال ملموسی از یک تصمیم غلط گذشته گفت: در گذشته با یک تصمیم اشتباه و برای جلوگیری از شورهزاری، نسبت به اجرای طرح زهکشی اقدام شد که نتیجه آن، جلوگیری از جریان سیلاب به دشت، گسترش بیابان و خشک شدن تالاب بود.
وی رفع مشکل ریزگردهای تالاب اللهآباد را نیازمند ملاحظات کامل دانست و افزود: ریزگردهای این تالاب بیشترین آسیب را به تهران و کرج میزند، بنابراین باید از همراهی مدیران این استانها نیز استفاده کنیم.
استاندار قزوین از برنامهریزی برای برگزاری جلسهای با استانداران تهران و البرز خبر داد و گفت: هدف ما این است که در این جلسه تصمیمی مشترک و کلان برای رفع این مشکل در نظر گرفته شود، چراکه حل آن تنها در قزوین ممکن نیست و اقداماتی همچون حذف کانالهای زهکشی به اعتبارات کلانی نیاز دارد که همراهی تهران را میطلبد.
نوذری بر استفاده از منابع مردمی برای توسعه تأکید و عنوان کرد: در سیستم حکمرانی جدید، استفاده از ظرفیت دهیاریها، بخشداران، سمنها و فعالان اجتماعی یک الزام است تا کارها شتاب گیرد.
وی همچنین به ظرفیتهای ارزشمند گردشگری تالابهایی مانند «اوان» در ناحیه الموت اشاره کرد و ادامه داد: واگذاری این تالاب به بخش خصوصی راهکاری برای احیا و صیانت از این سرمایه طبیعی است.
استاندار قزوین با هشدار نسبت به عواقب تصمیمات نادرست گفت: اگر در هر مقطعی تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی بگیریم، آیندگان دچار بحران میشوند؛ همانگونه که ما امروز پیامدهای تصمیمات اشتباه بهویژه در دهه ۸۰ را متحمل شدهایم.
نوذری تصریح کرد: اگر امروز دچار خشکسالی و کاهش ذخایر آبهای زیرزمینی هستیم، بدون تردید بخش زیادی از آن ناشی از تصمیمات ما مدیران بوده است؛ قرار نیست با برخوردهای احساسی و شعاری کار اشتباهی انجام دهیم و آیندگان را دچار چالش کنیم. تاکید جدی داریم که در امور مربوط به منافع مردم و محیط زیست از نظر کارشناسان استفاده کنیم.
به گزارش ایلنا، در پایان این جلسه، اقدامات عملیاتی شامل کارشناسی برای حذف زهکشی، پلاکگذاری و ساماندهی چرای شترها، و رهاسازی پساب در محدوده تالاب مصوب شد. از دیگر راهکارهای فوری که استاندار به آن اشاره کرد، نصب پنل خورشیدی، ممانعت از چرای شترها توسط دستگاههای مربوطه و ساماندهی و تغییر کشتهای آببر مانند سیفیکاری بود.