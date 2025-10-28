مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور عنوان کرد:
اعتیاد و بحران جمعیتی 2 تهدید جدی برای سرمایه انسانی آینده کشور / تأثیرگذاری 3 عامل در بروز اعتیاد
سیگار دریچه ورود به اعتیاد جوانان است
مشاور دبیرکل و مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر کشور گفت: اعتیاد و بحران جمعیتی، 2 تهدید جدی برای نسل جوان و سرمایه انسانی آینده کشور است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این راستا انجام اقدامات پیشگیرانه و همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی امری ضروری است. در حوزه بحران جمعیتی، نسل جوان به دلایل مختلف از جمله مهاجرت تحصیلی، مشکلات شغلی و مسائل فرهنگی کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سلیمان عباسی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مرکزی، افزود: موضوع بحران جمعیتی در کنار اعتیاد، تهدیدی جدی برای سرمایه انسانی کشور ایجاد میکند. با این فرایند و رخ دادن این 2 اتفاق در کنار یکدیگر، در آینده نسبت سالمندان به جوانان افزایش یافته و فشار مراقبت و تأمین نیازهای اجتماعی و بهداشتی بر عهده تعداد کمتری از نسل فعال کشور خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه سیگار دریچه ورود به اعتیاد جوانان است، ادامه داد: 24 تا 30 درصد افراد به صورت تفننی و تفریحی سیگار مصرف میکنند که این اتفاق دریچه ورود به اعتیاد محسوب میشود. اگر در ارتباط با موضوع مصرف سیگار پیشگیری صورت نگیرد، تعداد معتادان در سالهای آینده به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر حدود 15 میلیون نفر تحت تأثیر اعتیاد در کشور هستند.
اعتیاد یک معضل جهانی است
مشاور دبیرکل و مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر کشور اظهار داشت: اعتیاد یک معضل جهانی است و 3 عامل اصلی در بروز آن تأثیرگذار هستند. انگیزههای مالی سودجویان، اهداف سیاسی دشمنان برای تضعیف نسل جوان، فقر فرهنگی و اقتصادی جامعه، این عوامل هستند. کشورهای متخاصم با هدف تضعیف کشورها، نسل جوان را هدف قرار داده و از طریق اعتیاد بنیان خانواده و جامعه را متزلزل میکنند.
عباسی تصریح کرد: قاچاقچیان و توزیعکنندگان تنها در پی کسب درآمد هستند و پیامدهای اجتماعی اقدامات خود را نادیده میگیرند. این افراد با برنامهریزی اقتصادی و سودجویی و گاهی در قالب پوشش قانونی و تجاری، موادمخدر را توزیع میکنند و همین امر مقابله با پدیده را پیچیدهتر کرده است. آثار این روند تنها به فرد مبتلا محدود نمیماند و خانواده، امنیت اجتماعی و آینده نسلها را به مخاطره میاندازد.
وی با اشاره به گسترش روزافزون آسیب اعتیاد در جامعه، بیان داشت: اعتیاد در کشور تنها مربوط به اقشار خاص نیست و بخشهای گستردهای از جامعه را درگیر کرده است. این پدیده از یک سو در قالب افرادی با پوشش موجه اجتماعی، تحصیلات و جایگاه اقتصادی نیز نفوذ کرده است و همچنین از سوی دیگر قاچاقچیان نیز با پوشش ظاهری و نفوذ اقتصادی و اجتماعی، نسل جوان را هدف قرار دادهاند.
آسیب اعتیاد زمینهساز فروپاشی کانونهای خانوادگی
مشاور دبیرکل و مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر کشور با اشاره پیامدهای گسترده اعتیاد در جامعه، تأکید کرد: آسیب اعتیاد نه تنها به سلامت و اقتصاد خانواده ضربه میزند، بلکه میتواند زمینهساز ارتکاب جرایم سنگین و فروپاشی کانونهای خانوادگی شود. بنابراین از یک سو برخورد قاطع با خاطیان و قاچاقچیان و همچنین از سوی دیگر اقدامات حمایتی و بازتوانی باید به صورت همزمان و توأمان با یکدیگر پیگیری شود.
عباسی ابراز داشت: اقدامات پیشگیرانه، آموزش فرهنگی و همکاری همهجانبه نهادها امری ضروری و وظیفهای ملی و اجتماعی برای حفظ سلامت و آینده نسل جوان کشور است. در این راستا پیشگیری فرهنگی و آموزشی باید مورد توجه جدی قرار گیرد و اطلاعرسانی صحیح و آگاهسازی خانوادهها و نوجوانان نسبت به مخاطرات القائات توزیعکنندگان که برخی مواد را بیضرر جلوه میدهند، اهمیت حیاتی دارد.
وی اضافه کرد: موادمخدر در دنیا تغییراتی داشته و با محدودیتهای طالبان در افغانستان، مواد صنعتی به صورت زیرزمینی و با فضای کمتر تولید میشود. انواع موادمخدر صنعتی، روانگردان و محرک جدید وارد کشور میشوند که یک هشدار جدی است. روشهای تولید جدید و ورود مواد صنعتی که فضای کمتری نیاز داشته و به سهولت تولید و توزیع میشوند، تهدید تازهای است که باید با رویکرد علمی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی کنترل شود.
اشکالات اجرایی در اجرای ماده 16
مشاور دبیرکل و مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر کشور به اشکالات اجرایی در اجرای ماده 16 اشاره کرده و گفت: تجربه گذشته نشان داده است پذیرش صرف افراد در چارچوب ماده 16 بدون ساختار درمانی و حمایتی مناسب کارایی لازم را نداشته است. این ایرادات اصلاح شده و اکنون با تبدیل مراکز سنتی به عنوان مرکز «امید و زندگی» فرایند درمان و بازتوانی با کیفیت بهتر و رویکرد جامعتر پیگیری میشود.
عباسی افزود: اجرای این طرح در راستای ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و بازتوانی معتادان و حمایت از آسیبپذیرترین افراد جامعه انجام میشود و تمامی اقدامات مطابق پروتکلها و استانداردهای قانونی پیش خواهد رفت. در مدل جدید، بیمار در نخستین مرحله پاکسازی میشود و سپس تحت حمایتهای روانی، پزشکی و اجتماعی قرار میگیرد تا امکان بازگشت مثبت به خانواده و جامعه فراهم شود.
وی ادامه داد: ساماندهی مراکز زندگی معتادان در طرح تحول درمان کشور در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود صدور مجوز مراکز امید و زندگی برای معتادان با سرعت بیشتری انجام شود. کمیته کشوری مصوب کرده است که تا تعیین تکلیف نهایی، مراکز فعلی فعالیت خود را ادامه دهند و دستورات لازم توسط ستاد صادر خواهد شد و این اقدامات شامل بازبینی و اصلاح مشکلات گذشته نیز خواهد بود.
تأکید بر همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی در مسیر صدور مجوز مراکز زندگی معتادان
مشاور دبیرکل و مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر کشور اظهار داشت: با تأکید بر همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، از استانداریها، بهزیستی و دیگر نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط درخواست میشود تا در مسیر صدور مجوز و تسهیل فعالیت مراکز زندگی معتادان، هماهنگی کامل را انجام دهند و پس از تکمیل فرایند ساماندهی و صدور مجوزها، در صورت تصویب، واگذاری برخی مراکز به شهرداریها نیز ممکن خواهد بود.
عباسی تصریح کرد: در این راستا نیاز است بازنگری جدی در روشهای درمانی و تقویت مراکز حمایتی همانند مرکز امید و زندگی صورت گیرد. با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته با مسئولان استان مرکزی، زمین و مشخصات مرکز امید و زندگی در این استان به زودی مشخص و مجوزهای لازم صادر خواهد شد. هدف این است که در نخستین فرصت و در بازه زمانی 10 تا 15 روز آینده، روند مجوزدهی تکمیل شود تا فعالیت مراکز امید و زندگی به صورت رسمی آغاز شود.
وی بیان داشت: تلاشهای نیروی انتظامی در جمعآوری معتادین متجاهر و مقابله با توزیعکنندگان جای تقدیر دارد اما همراه با برخورد قاطع، باید سازوکارهای حمایتی و توانمندسازی برای بازگرداندن افراد به جامعه نیز تقویت شود. افرادی که بازداشت و پس از مدتی آزاد میشوند، به دلیل فقدان درآمد و حمایت اجتماعی دوباره به مسیر گذشته باز میگردند که توجه به این مهم امری ضروری است. در این راستا در برخورد با متخلفان و قاچاقچیان هیچگونه اغماضی پذیرفتنی نیست.
برنامهریزی برای ارتقاء پروتکلهای درمانی و تأمین منابع
مشاور دبیرکل و مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر کشور تأکید کرد: برنامهریزی و پیگیریهای دبیرکل ستاد و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط برای ارتقاء پروتکلهای درمانی و تأمین منابع با جدیت ادامه دارد. دولت و دستگاههای ذیربط در مسیر بازنگری و تقویت برنامههای درمانی و پیشگیرانه مصمم هستند و از تمامی نهادها و خیران دعوت شده در حمایت اجتماعی و توانمندسازی افراد مبتلا مشارکت کنند.
عباسی به دیگر اقداماتی که در کشور در حوزه ساماندهی وضعیت اعتیاد در حال اجرا است اشاره کرده و ابراز داشت: رئیسجمهور، وزیر بهداشت و درمان و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تمام تلاش خود را برای ساماندهی وضعیت اعتیاد کشور به کار گرفتهاند. از جمله برنامههای در حال اجرا میتوان به طرح تحول درمان، راهاندازی مرکز امید و زندگی، طرح مدیریت مصرف و کنترل کشت مجاز و غیرمجاز موادمخدر اشاره کرد.