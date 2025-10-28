خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت یکی از ماموران انتظامی در درگیری با اراذل و اوباش در لاهیجان

شهادت یکی از ماموران انتظامی در درگیری با اراذل و اوباش در لاهیجان
کد خبر : 1706300
لینک کوتاه کپی شد.

یکی از مأموران انتظامی شهرستان لاهیجان در درگیری با اراذل و اوباش مسلح به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا از رشت، ساعتی پیش سروان «میثم علی خواه» در درگیری مستقیم با یکی از اراذل و اوباش مسلح به سلاح جنگی در شهرستان لاهیجان زخمی و قبل از انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این درگیری یکی دیگر از مأموران انتظامی نیز از ناحیه دست زخمی و متهم در تیراندازی متقابل پلیس به ضرب گلوله زخمی و در محل حادثه دستگیر و سلاح گرم وی توقیف شد.

تحقیقات تکمیلی در خصوص جزئیات این درگیری و سوابق متهم، توسط مرجع انتظامی و قضائی در دست انجام است.

سروان «میثم علی خواه» ۳۸ ساله متأهل و یک فرزند دختر ۵ ساله و یک پسر دوساله از وی به یادگار مانده است.

گفتنی است، مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید امنیت «میثم علی خواه» متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ