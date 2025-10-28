کارکنان این شرکت در تماس با ایلنا اظهار داشتند: با وجود حقوق اندک و شرایط دشوار کاری، طی سه ماهه گذشته هیچگونه دریافتی نداشته‌اند و این موضوع مشکلات زیادی را برای خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.

یکی از کارکنان بیان کرد: ما با حداقل حقوق در حال خدمت‌رسانی هستیم، اما سه ماه است حقوقی دریافت نکرده‌ایم و ادامه این وضعیت برای ما بسیار سخت شده است.

کارکنان شرکت خدمات شهرک صنعتی شوش از مسئولان این شهرستان و دستگاه‌های مرتبط خواستار پیگیری و تسریع در پرداخت حقوق معوقه خود شدند.

