در تماس با ایلنا عنوان شد؛
اعتراض کارکنان خدمات شهرک صنعتی شوش به تأخیر سهماهه حقوق
جمعی از کارکنان شرکت خدمات شهرک صنعتی شوش با ابراز گلایه از تأخیر سهماهه در پرداخت حقوق خود، خواستار رسیدگی مسئولان شهرستان به وضعیت معیشتیشان شدند.
کارکنان این شرکت در تماس با ایلنا اظهار داشتند: با وجود حقوق اندک و شرایط دشوار کاری، طی سه ماهه گذشته هیچگونه دریافتی نداشتهاند و این موضوع مشکلات زیادی را برای خانوادههای آنان ایجاد کرده است.
یکی از کارکنان بیان کرد: ما با حداقل حقوق در حال خدمترسانی هستیم، اما سه ماه است حقوقی دریافت نکردهایم و ادامه این وضعیت برای ما بسیار سخت شده است.
کارکنان شرکت خدمات شهرک صنعتی شوش از مسئولان این شهرستان و دستگاههای مرتبط خواستار پیگیری و تسریع در پرداخت حقوق معوقه خود شدند.