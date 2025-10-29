از تئاتر تا تصویر، روایتی از یک بازیگر نسل تازه/برای نشان دادن سختیهای کار خبرنگاری با افتخار این نقش را بازی کردم
در میان نسل تازه بازیگران تئاتر و سینمای ایران، نامهایی ظهور کردهاند که مسیر خود را نه از شهرت و حاشیه، بلکه از تجربه، مطالعه و خلاقیت آغاز کردهاند. «علی احسانی» یکی از همین چهرههای جوان است که از صحنه تئاتر برخاسته و با نقشآفرینی در آثار نمایشی و تصویری، در مسیر تثبیت جایگاه حرفهای خود گام برمیدارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی احسانی فعالیت حرفهای خود را از صحنهٔ تئاتر آغاز کرد؛ جایی که با ایفای نقشهای متنوع و تحلیلمحور، توجه منتقدان به استعدادهای تازه را جلب کرد. او سپس با حضور در چند پروژهٔ تصویری از جمله فیلم «شغال»، تجربهای تازه در بازیگری مقابل دوربین را رقم زد و نشان داد که نگاه او به بازیگری فراتر از اجراست و بر پایه شناخت روانشناختی کاراکتر بنا شده است.
کارشناسان حوزه تئاتر و سینما معتقدند حضور بازیگرانی مانند احسانی نشانهای از تغییر در رویکرد بازیگری نسل جدید ایران است؛ نسلی که بیش از گذشته به مطالعه، تمرین، تحلیل نقش و نگاه اجتماعی به هنر توجه دارد.
تحلیلگران فرهنگی نیز میگویند تلاش علی احسانی برای تلفیق تجربههای تئاتری با بازی در آثار تصویری، میتواند به جریان تازهای در هنر معاصر ایران منجر شود؛ جریانی که در آن، اصالت بازی و شناخت انسانی از نقش، بر جلوههای سطحی شهرت و دیده شدن اولویت دارد.
علی احسانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تازهترین تجربه خود در سریال «شغال» اظهار کرد: در این سریال نقش خبرنگاری اینترنتی را ایفا کردم و برای نشان دادن سختیهای حرفه خبرنگاری، با افتخار این نقش را پذیرفتم.
احسانی درباره مسیر فعالیت هنری خود گفت:در شهر قم به دنیا آمدم اما از هفتسالگی ساکن تهران شدم. از دوران نوجوانی به بازیگری علاقهمند بودم و در کلاسهای تئاتر شرکت میکردم؛ ابتدا در کلاسهای شهرداری و بعد در آموزشگاههای حرفهایتر. رشته تحصیلیام مدیریت بازرگانی است اما دغدغه اصلیام همیشه بازیگری بوده است.
وی افزود: کارم را با چند اجرای تئاتر و فیلم کوتاه آغاز کردم و بعد وارد تلویزیون شدم. نخستین تجربه جدیام سریال "بدل" به کارگردانی علی مشهدی بود. سپس در سریال "گردنزنی" به کارگردانی سامان سالور و تهیهکنندگی علی قربانزاده بازی کردم. سومین تجربه من سریال "شغال" بود که باعث شد بیشتر دیده شوم.
احسانی درباره نحوه همکاری با کارگردان این سریال گفت:پیش از این شاگرد توفیقی بودم و در کلاسهای ایشان شرکت میکردم. در یکی از جلسات تمرینی چند نقش اجرا کردم که مورد توجه ایشان قرار گرفت و بعد برای بازی در این سریال از من دعوت شد. در واقع همکاری ما از همان تجربههای آموزشی آغاز شد.
این بازیگر درباره تازهترین فعالیتهای خود گفت: فیلم سینمایی "قسطنطنیه" به کارگردانی کریم امینی را روی پرده دارم و در سریال "شاعره" به کارگردانی سعید نعمتالله و فیلم "نیمرخ" به کارگردانی رضا شریفی ایفای نقش کردهام. همچنین در فیلم سینمایی "ناپلئون" به کارگردانی حامد محمدی و تهیهکنندگی احسان ظلیپور نیز حضور دارم که بهزودی اکران میشود.
وی در پایان با اشاره به اهمیت تئاتر و نقش آن در رشد بازیگری گفت:تئاتر برای من جدیترین بخش کار است. هر شب باید با مخاطب روبهرو شوی و فرصت اشتباه نداری. حضور روی صحنه تمرکز و تسلط بازیگر را افزایش میدهد. امیدوارم جوانانی که در مسیر بازیگری قدم گذاشتهاند، ناامید نشوند و فرصت بروز استعداد خود را پیدا کنند.