هوای اصفهان در وضعیت ناسالم است
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح سهشنبه ۶ آبان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به روز سهشنبه ششم آبان با میانگین ۱۱۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۰۳، خیابان رهنان ۱۱۷، خیابان زینبیه ۱۲۷، سپاهان شهر ۱۰۸، خیابان فرشادی ۱۰۶، خیابان فیض ۱۲۲ و بولوار کاوه ۱۲۳ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۵۴، دانشگاه صنعتی ۱۵۶ و کردآباد ۱۷۴ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۸۹، بزرگراه خرازی ۹۷، رودکی ۷۴، میرزا طاهر ۹۴، ولدان ۸۷ و هزار جریب ۷۷ AQI قابل قبول است.
در همین ارتباط هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان منجر به کاهش کیفیت هوا میشود.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.