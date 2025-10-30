بیش از ۶۰ درصد کارگران آذربایجان‌ غربی فاقد مسکن هستند

اکبر شکرالهی، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، وضعیت مسکن کارگران را بحرانی توصیف کرد و گفت: کارگران استان، ۷۰ درصد حقوق خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند.

وی با اشاره به آمارها گفت: از میان ۴۳۲ هزار کارگر بیمه شده اجباری استان، بیش از ۶۰ درصد فاقد مسکن یا بد مسکن هستند.

وی گفت: دغدغه اصلی کارگران تا دیروز امنیت شغلی بود ولی امروز معیشت و هزینه‌های مسکن، زندگی کارگران را فلج کرده است.

وی گفت: در اجرای اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در خصوص تأمین مسکن مناسب برای کارگران،می بایست مسئولان استانی آستین‌ها را بالا بزنند و زمین رایگان، امکانات و تسهیلات کم‌بهره را در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری در تمامی شهرهای استان قرار دهند.

شکرالهی ریشه مشکلات کارگران را در پایین بودن نرخ دستمزد و افزایش لجام‌گسیخته تورم دانست و هشدار داد:ا گر دولت و کارفرمایان حمایت نکنند، مشکلات کارگران به یک بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد.

