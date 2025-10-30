خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

بیش از ۶۰ درصد کارگران آذربایجان‌ غربی فاقد مسکن هستند

بیش از ۶۰ درصد کارگران آذربایجان‌ غربی فاقد مسکن هستند
کد خبر : 1706084
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی با هشدار نسبت به بحران مسکن کارگران گفت: بیش از ۶۰ درصد از ۴۳۲ هزار کارگر بیمه‌شده استان فاقد مسکن هستند.

اکبر شکرالهی، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، وضعیت مسکن کارگران را بحرانی توصیف کرد و گفت: کارگران استان، ۷۰ درصد حقوق خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند.

وی با اشاره به آمارها گفت: از میان ۴۳۲ هزار کارگر بیمه شده اجباری استان، بیش از ۶۰ درصد فاقد مسکن یا بد مسکن هستند.

وی گفت: دغدغه اصلی کارگران تا دیروز امنیت شغلی بود ولی امروز معیشت و هزینه‌های مسکن، زندگی کارگران را فلج کرده است.

وی گفت: در اجرای اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در خصوص تأمین مسکن مناسب برای کارگران،می بایست مسئولان استانی آستین‌ها را بالا بزنند و زمین رایگان، امکانات و تسهیلات کم‌بهره را در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری در تمامی شهرهای استان قرار دهند.

شکرالهی ریشه مشکلات کارگران را در پایین بودن نرخ دستمزد و افزایش لجام‌گسیخته تورم دانست و هشدار داد:ا گر دولت و کارفرمایان حمایت نکنند، مشکلات کارگران به یک بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ