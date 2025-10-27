ارومیه میزبان هفتمین کنفرانس بینالمللی میکروالکترونیک ایران شد
رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه، گفت:دانشگاه صنعتی ارومیه برای اولین بار میزبان هفتمین کنفرانس بینالمللی میکروالکترونیک ایران خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یعثوب پور اسد، در نشست خبری با رسانهها بیان کرد:دانشگاه صنعتی ارومیه میزبان هفتمین کنفرانس بینالمللی میکروالکترونیک ایران خواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیت بالای استان آذربایجان غربی در حوزه الکترونیک و طراحی مدارهای مجتمع (IC) گفت:با توجه به توانمندیهای علمی و پژوهشی شهر ارومیه، این شهر میتواند به عنوان قطب الکترونیک به توسعه اقتصادی استان کمک کند.
پور اسد با بیان اینکه،ارومیه در طراحی IC حرفهای زیادی برای گفتن دارد گفت:این رویداد با حضور پژوهشگران و متخصصان حوزه الکترونیک و طراحی IC برگزار میشود و انتظار میرود به توسعه ظرفیتهای علمی و اقتصادی استان کمک کند.
پور اسد با اشاره به همکاری انجمن میکروالکترونیک کشور، جهت برگزاری این رویداد گفت:این کنفرانس برای اولین بار در ارومیه برگزار میشود و فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیهای منطقه در عرصه فناوریهای نوین فراهم خواهد شد.
در ادامه، آرش اسماعیلی، دبیر علمی همایش، با اشاره به مشارکت فعال پژوهشگران گفت:۱۴۹ مقاله به این کنفرانس ارسال شده که نسبت به سالهای گذشته سه برابر رشد داشته است.
وی افزود:از این تعداد، ۸۶ مقاله امکان ارائه به صورت سخنرانی خواهند داشت.
اسماعیلی ادامه داد:این کنفرانس سه روزه، در روزهای ۶ تا ۸ آبان برگزار می شود که شامل ارائه مقالات و جلسات تخصصی خواهد بود و در پایان با برگزاری میزگردی با حضور سران صنعت استان به کار خود خاتمه خواهد داد.