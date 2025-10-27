نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس:
حمایت از حقوق زنان اولویت اصلی است
نماینده ساری و میاندورود در مجلس، در نشست بانوان نخبه مازندران با حضور وزیر راه و معاون رئیسجمهور، بر پیگیری حقوق زنان و حمایت از مسائل اقتصادی و اجتماعی آنان در مجلس تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عالیه زمانی در نشست صبح دوشنبه با بانوان نخبه مازندران که با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، بر اهمیت حمایت از حقوق زنان و تلاشهای فراکسیون زنان مجلس برای تحقق این اهداف تأکید کرد.
وی به اهمیت پیگیری مسائل حقوقی و اقتصادی زنان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: ما در فراکسیون زنان در تلاشیم تا حقوق قانونی زنان به ویژه در حوزههای بازنشستگی، مسکن و حمایت از خانوادهها، در سیاستگذاریها و بودجههای سالیانه کشور لحاظ شود.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی افزود: در مورد بازنشستگی زنان با ۲۵ سال خدمت، این موضوع را بهطور جدی پیگیری کردهایم و امیدواریم بتوانیم این تغییرات را در بودجههای سال آینده لحاظ کنیم. البته میدانیم که این کار دشوار است، اما ما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
زمانی بر نقش ویژه زنان در تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: زنان نه تنها نیمی از جمعیت کشور، بلکه قلب اندیشهها و باورهای جامعه هستند. آنها هستند که نسل بعدی را تربیت میکنند و نقش بسیار مهمی در آینده ایران دارند.
وی به چالشهای موجود در مسیر تحقق حقوق زنان اشاره کرد و گفت: اگرچه ممکن است با موانع مختلفی مواجه شویم، اما هیچ بنبستی وجود ندارد. ما همیشه راهی برای پیشرفت خواهیم یافت. همانطور که خانم دکتر صادق در وزارت راه و شهرسازی این مسأله را ثابت کردهاند، با تلاش مستمر میتوان به اهداف خود رسید.
زمانی همچنین در خصوص حمایتهای اقتصادی از زنان سرپرست خانوار و مسائل مربوط به فرزندآوری صحبت کرد و اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق سیاستهای جمعیتی دولت، اقدامات ویژهای را در دستور کار خود قرار داده است.
وی از جامعه زنان خواست تا یکدیگر را حمایت کنند و به مسیر پیشرفت و تعالی جامعه ادامه دهند و افزود: ما هر موقعیتی که به آن رسیدیم، با تلاش و همکاری یکدیگر به دست آوردیم و یقین داریم که با همت و پشتکار میتوانیم به آیندهای روشن برای کشور برسیم.