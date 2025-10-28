در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
تصادفات جاده ای اصلی ترین عامل فوت در آذربایجان غربی
بیش از ۴۳۰ نفر بر اثر تصادف در استان جان باختند
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی از ثبت ۸۰۸ مورد فوت طی سال جاری در استان خبر داد و گفت: بیشترین موارد مرگومیر مربوط به تصادفات جادهای بوده است.
موسی ادیب فر،در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۴۳۲ مورد فوت ناشی از تصادف در استان به ثبت رسیده که از این تعداد ۳۴۵ نفر مرد و ۸۷ نفر زن بودهاند.
وی افزود: پس از تصادفات، بیشترین موارد مرگ مربوط به مرگهای طبیعی با ۱۵۸ نفر (۱۱۹ مرد و ۳۹ زن) و مسمومیتها با ۱۲۵ نفر (۹۶ مرد و ۲۹ زن) بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همچنین از ثبت ۴۴ مورد فوت بر اثر سوختگی، ۴۲ مورد بر اثر سقوط از ارتفاع و ۷ مورد ناشی از برقگرفتگی خبر داد.
ادیب فر مجموع مرگومیرهای ثبتشده در استان را ۸۰۸ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۶۲۸ نفر مرد و ۱۸۰ نفر زن بودهاند.
به گفته وی، بررسیهای پزشکی قانونی نشان میدهد که سهم مردان در مرگهای غیرطبیعی بیش از ۷۵ درصد بوده و همچنان تصادفات جادهای اصلیترین عامل فوت در آذربایجان غربی به شمار میرود.