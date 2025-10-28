موسی ادیب فر،در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۴۳۲ مورد فوت ناشی از تصادف در استان به ثبت رسیده که از این تعداد ۳۴۵ نفر مرد و ۸۷ نفر زن بوده‌اند.

وی افزود: پس از تصادفات، بیشترین موارد مرگ مربوط به مرگ‌های طبیعی با ۱۵۸ نفر (۱۱۹ مرد و ۳۹ زن) و مسمومیت‌ها با ۱۲۵ نفر (۹۶ مرد و ۲۹ زن) بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همچنین از ثبت ۴۴ مورد فوت بر اثر سوختگی، ۴۲ مورد بر اثر سقوط از ارتفاع و ۷ مورد ناشی از برق‌گرفتگی خبر داد.

ادیب فر مجموع مرگ‌ومیرهای ثبت‌شده در استان را ۸۰۸ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۶۲۸ نفر مرد و ۱۸۰ نفر زن بوده‌اند.

به گفته وی، بررسی‌های پزشکی قانونی نشان می‌دهد که سهم مردان در مرگ‌های غیرطبیعی بیش از ۷۵ درصد بوده و همچنان تصادفات جاده‌ای اصلی‌ترین عامل فوت در آذربایجان غربی به شمار می‌رود.

