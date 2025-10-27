طنین سازها در ناحیه سه شیراز؛
کنسرت ارکستر دختران هنرستان موسیقی شیراز در تالار معلم برگزار شد
هنرجویان هنرستان هنرهای زیبا در آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز، شب خاطرهانگیزی را با نواختن سازها، در تالار معلم شیراز رقم زدند.
به گزارش ایلنا، بر اساس این گزارش، جمعی از هنرجویان به رهبری کیوان محمدپور و محمدحسن ناظمی، آموختههای هنریشان در هنرستان هنرهای زیبا را بر روی صحنه به نمایش گذاشتند. این برنامه با استقبال بسیار خوب علاقهمندان همراه بود.
هنرستان هنرهای زیبای دختران «کیمیای هنر» در شهر شیراز سومین سال فعالیت آموزشی خود را پشت سر میگذارد و در مدت کوتاه فعالیتش توانسته جایگاه خوبی در میان هنرستانهای کشور به دست آورد.
هنرجویان این مجموعه، از همان نخستین سال تأسیس، با وجود محدودیت پایههای تحصیلی، در جشنوارههای هنری شرکت و موفق شدند طی دو سال پیاپی مقام نخست رشته نمایش و در سال گذشته، مقام اول تکنوازی موسیقی را از آنِ خود کنند.
در همین مدت کوتاه، هنرستان «کیمیای هنر» توانسته در کنار هنرستانهای باسابقه تهران، اصفهان، تبریز و شیراز رقابتی شایسته داشته و نام خود را در میان برترینها ثبت کند.
اجرای رسمی گروه ارکستر هنرستان با عنوان «ارکستر هنرستان هنر های زیبای کیمیای هنر » در تالار معلم شیراز برگزار شد، نتیجه ماهها تلاش هنرجویان مستعد، دبیران دلسوز و استادان توانمند این مجموعه است. این ارکستر در چهار بخش کلاسیک، ایرانی و تکنوازی ساز های ایرانی ، کرال و ارکستر ملی هنرستان هنر های زیبا روی صحنه رفت و با استقبال چشمگیر مخاطبان همراه شد.
هدف از اجرای این ارکستر، نمایاندن استعداد و توانمندی دختران جوان در عرصه موسیقی و ایجاد تجربهای واقعی از کار گروهی، اجرا و کارآفرینی هنری برای ورود به فضای حرفهای هنر است.