خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مقام مسئول خبر داد؛

بازداشت شهردار سابق و پنج نفر از کارکنان شهرداری نورآباد

بازداشت شهردار سابق و پنج نفر از کارکنان شهرداری نورآباد
کد خبر : 1705471
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان دلفان از دستگیری شهردار سابق و پنج نفر از کارکنان شهرداری این شهرستان به اتهام فساد اداری خبر داد.

به گزارش ایلنا، یونس آزادپور شامگاه یکشنبه چهارم آبان ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اقدامات صورت‌گرفته در راستای مبارزه با فساد و تخلفات اداری، شهردار سابق و پنج نفر از کارکنان شهرداری نورآباد با دستور مقام قضایی دستگیر و به زندان منتقل شدند. 

وی افزود: این پرونده در مرحله تحقیقات اولیه قرار دارد و به علت‌عدم صلاحیت دادگاه شهرستان دلفان، برای رسیدگی دقیق‌تر به دستگاه قضایی استان لرستان ارسال شده است. 

دادستان دلفان با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با فساد گفت: برخورد قاطع با هرگونه تخلف اداری و مالی از اولویت‌های اصلی دادستانی دلفان است و هیچ‌گونه مصونیتی برای افراد متخلف وجود نخواهد داشت. 

آزادپور تصریح کرد: همکاری موثر پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و فرماندهی انتظامی شهرستان دلفان در شناسایی و دستگیری متهمان نقش مهمی در پیشبرد این پرونده داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ