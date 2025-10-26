یک مقام مسئول خبر داد؛
بازداشت شهردار سابق و پنج نفر از کارکنان شهرداری نورآباد
دادستان دلفان از دستگیری شهردار سابق و پنج نفر از کارکنان شهرداری این شهرستان به اتهام فساد اداری خبر داد.
به گزارش ایلنا، یونس آزادپور شامگاه یکشنبه چهارم آبان ماه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اقدامات صورتگرفته در راستای مبارزه با فساد و تخلفات اداری، شهردار سابق و پنج نفر از کارکنان شهرداری نورآباد با دستور مقام قضایی دستگیر و به زندان منتقل شدند.
وی افزود: این پرونده در مرحله تحقیقات اولیه قرار دارد و به علتعدم صلاحیت دادگاه شهرستان دلفان، برای رسیدگی دقیقتر به دستگاه قضایی استان لرستان ارسال شده است.
دادستان دلفان با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با فساد گفت: برخورد قاطع با هرگونه تخلف اداری و مالی از اولویتهای اصلی دادستانی دلفان است و هیچگونه مصونیتی برای افراد متخلف وجود نخواهد داشت.
آزادپور تصریح کرد: همکاری موثر پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و فرماندهی انتظامی شهرستان دلفان در شناسایی و دستگیری متهمان نقش مهمی در پیشبرد این پرونده داشته است.