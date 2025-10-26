در خوزستان اتفاق افتاد؛
شط «شیرین بهار اندیکا» در محاصره آتش + فیلم
آتشسوزی در پوشش گیاهی منطقه شط شیرین بهار (شیمبار) در بخش شهرستان اندیکا آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام منابع محلی، این آتشسوزی در حاشیه جنگلهای بلوط رخ داده و به دلیل وزش باد در حال گسترش است. نیروهای منابع طبیعی، اهالی روستاهای اطراف و گروههای مردمی برای مهار حریق در محل حضور دارند.
منطقه شط شیرین بهار اندیکا یکی از زیباترین و بکرترین نواحی طبیعی خوزستان است که در دل رشتهکوه زاگرس قرار دارد. این منطقه با چشمههای زلال، جنگلهای انبوه بلوط و طبیعت کوهستانی خود، زیستگاه گونههای مختلف جانوری از جمله بز کوهی، کبک و خرگوش است.
امید است مسئولان در سریعترین زمان ممکن نسبت به مهار این آتشسوزی اقدام کنند.