به گزارش ایلنای گلستان، ایوب هلاکو در جلسه ستاد اشتغال شهرستان مینودشت گفت: رونق اقتصاد و اشتغال به عنوان دغدغه بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری معظم است. این مسئله مهم نیازمند عزم انقلابی و جهادی تمامی دستگاه‌های اجرایی است تا معضل بیکاری به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

هلاکو با اشاره به سامانه_رصد_اشتغال، گفت: این سامانه به عنوان مبنای اصلی ارزیابی مدیران در استان شناخته می‌شود و از مدیران خواست تا در انجام تعهدات اشتغال و ثبت آن در این سامانه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

وی گفت: در حوزه تسهیلات مشاغل خانگی، سهم شهرستان مینودشت در سال ۱۴۰۳.۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده که در سال ۱۴۰۴ به ۱۷ میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش یافته است. این آمار به غیر از تسهیلاتی است که به بخش گردشگری اختصاص خواهد یافت. هلاکو همچنین هشدار داد که در صورت‌عدم جذب کامل اعتبارات، ۲۰ درصد از آن به شهرستان‌های دیگر منتقل خواهد شد.

مدیرکل کار گلستان تأکید کرد: هدف اصلی این است که تمامی مدیران کمک کنند تا این تسهیلات مشاغل خانگی در جای مناسب و واقعی خود هزینه شود و از انحراف طرح‌ها جلوگیری شود. برای راستی‌آزمایی اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی، شخصاً به شهرستان‌ها خواهد رفت و نظارت میدانی خواهد داشت.

در پایان، هلاکو به طرح کارورزی اشاره کرد و گفت: کارفرمایانی که از نیروی کار تحصیل‌کرده در قالب طرح کارورزی بهره‌برداری کنند، ماهانه مبلغ ۲ میلیون تومان کمک دولت را دریافت خواهند کرد و از امتیازات ویژه بیمه‌ای نیز بهره‌مند خواهند شد.

