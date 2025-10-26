معرفی 20 مدیر و کارمند متخلف به مراجع قضایی در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ابوالفضل خمسه در این خصوص گفت: یکی از سیاست‌های دوره تحول در قوه قضائیه و یکی از راهبرد‌های کلیدی سازمان بازرسی، تمرکز بر پیشگیری از فساد در کنار برخورد با متخلفان می باشد.

وی اضافه کرد: مطابق اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، سازمان بازرسی در این خصوص وظایف نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و اجرایی را بر عهده دارد .

خمسه در خصوص عملکرد نظارتی این سازمان، از معرفی 20 متهم به مراجع قضایی در سال 1403 خبر داد و گفت: این افراد شامل: 2 مدیر ارشد، 8 مدیر میانی و 10 کارمند با جرائمی چون اختلاس، ارتشاء، تضییع حقوق بیت‌المال و ... بوده‌اند که تاکنون 5 نفر به محکومیت‌هایی از قبیل حبس ، جریمه مالی و شلاق محکوم شده اند.

وی با اشاره به معرفی 166 نفر به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری افزود: این افراد که از مدیران ارشد، میانی و کارمندان استان بودند، به اتهام نقض قوانین و مقررات، سهل انگاری در انجام وظایف و ارایه گزارش خلاف واقع به این هیات ها معرفی که پس از بررسی و صدور حکم در خصوص تعدادی از متهمین، به انفصال دائم، موقت ،کسر از حقوق و ... محکوم شده اند.

بازرس کل استان قزوین با اشاره به اثر بخشی مالی ناشی از نظارت‌های صورت‌گرفته، اعلام کرد: در سال گذشته ورود به موقع بازرسی و نظارت های مستمر و موثر منجر به بازگشت یک هزار و 657 میلیارد تومان به بیت المال گردید.

خمسه ادامه داد: ما در بازرسی منتظر بروز تخلف نیستیم، بلکه در راستای پیشگیری از تحقق فساد، به صورت مستمر هشدارهای پیشگیرانه را به دستگاه های مختلف ارسال می کنیم.

بازرس کل استان در پایان با بیان اینکه رویکرد سازمان بازرسی، توجه ویژه به گلوگاه‌های فساد، ترک فعل‌ها و حفظ مدیران پاک‌دست است، خاطر نشان کرد: در سال گذشته 173 گزارش در قالب پیشگیری به مراجع اجرایی ارسال و 120 هشدار پیشگیرانه نیز خطاب به دستگاه ها ارایه شده که اصلاح 232 فقره از فرآیندهای اداری دستگاه های اجرایی در اثر پیشنهادهای ارایه شده از نتایج آن بوده است.

