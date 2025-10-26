خبرگزاری کار ایران
درگیری مسلحانه سارقان، با حضور به موقع پلیس اردبیل پایان یافت

کد خبر : 1705292
فرمانده انتظامی شهرستان مرکز استان از درگیری مسلحانه 2 سارق سابقه دار اماکن خصوصی خبر داد و گفت: این درگیری با حضور هوشمندانه و مقتدرانه پلیس پایان یافت.

به گزارش ایلنا،  سرهنگ «سعید یوسفی فعال» با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی  اعلام خبر وقوع یک فقره درگیری مسلحانه توسط 2 سارق سابقه دار اماکن خصوصی در محله "فرهنگیان" شهر اردبیل، بلافاصله ماموران کلانتری 13 "رسالت" به محل اعزام و ملاحظه کردند که یکی از سارقان بر اثر اصابت تیر مجروح شده است.

وی با اشاره به تمرد سارق مسلح به پلیس افزود: در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی، سارق مسلح مهار و زمین گیر و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: سارقان در بازجویی های پلیس علت درگیری را اختلافات شخصی عنوان؛ که اقدامات قانونی در این رابطه در حال انجام است.

انتهای پیام/
خبرنگار : نسرین آذرکیش
