درگیری مسلحانه سارقان، با حضور به موقع پلیس اردبیل پایان یافت

به گزارش ایلنا، سرهنگ «سعید یوسفی فعال» با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اعلام خبر وقوع یک فقره درگیری مسلحانه توسط 2 سارق سابقه دار اماکن خصوصی در محله "فرهنگیان" شهر اردبیل، بلافاصله ماموران کلانتری 13 "رسالت" به محل اعزام و ملاحظه کردند که یکی از سارقان بر اثر اصابت تیر مجروح شده است.

وی با اشاره به تمرد سارق مسلح به پلیس افزود: در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی، سارق مسلح مهار و زمین گیر و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: سارقان در بازجویی های پلیس علت درگیری را اختلافات شخصی عنوان؛ که اقدامات قانونی در این رابطه در حال انجام است.

