خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پارک ملی بمو خبرداد؛

ثبت تصاویر جدید از پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو

ثبت تصاویر جدید از پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو
کد خبر : 1705243
لینک کوتاه کپی شد.

تصاویر جدید و کم‌نظیر و باکیفیت از یک قلاده پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو، توسط یکی از محیط‌بانان این منطقه ثبت شد.

به گزارش ایلنا، رئیس پارک ملی بمو با تأیید این خبر اظهار داشت:ثبت این تصاویر، نتیجه‌ی مستقیم تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان و افزایش ضریب امنیتی در مناطق تحت مدیریت است.

حمزه برومندفر، افزود: پلنگ ایرانی به‌عنوان یک گونه‌ی کلیدی و در راس هرم غذایی ، شاخص سلامت اکوسیستم محسوب می‌شود. مشاهده و ثبت چنین تصاویری، امیدها را برای حفظ این گونه‌ی باارزش افزایش می‌دهد.

برومندفر از پیمان خوبکار، محیط‌بان مستقر در پارک ملی بمو که موفق به ثبت این تصاویر شده است، تقدیر کرد.

 پارک ملی بمو یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پلنگ ایرانی در کشور به شمار می‌رود و پیگیری برنامه‌های منظم پایش و حفاظت فیزیکی در آن ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ