ثبت تصاویر جدید از پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو

به گزارش ایلنا، رئیس پارک ملی بمو با تأیید این خبر اظهار داشت:ثبت این تصاویر، نتیجه‌ی مستقیم تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان و افزایش ضریب امنیتی در مناطق تحت مدیریت است.

حمزه برومندفر، افزود: پلنگ ایرانی به‌عنوان یک گونه‌ی کلیدی و در راس هرم غذایی ، شاخص سلامت اکوسیستم محسوب می‌شود. مشاهده و ثبت چنین تصاویری، امیدها را برای حفظ این گونه‌ی باارزش افزایش می‌دهد.

برومندفر از پیمان خوبکار، محیط‌بان مستقر در پارک ملی بمو که موفق به ثبت این تصاویر شده است، تقدیر کرد.

پارک ملی بمو یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پلنگ ایرانی در کشور به شمار می‌رود و پیگیری برنامه‌های منظم پایش و حفاظت فیزیکی در آن ادامه دارد.

