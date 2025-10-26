صادق:
آزادراه ساوه–سلفچگان نقش مهمی در تبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه ایفا خواهد کرد
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی آزادراه ساوه–سلفچگان، این پروژه را فراتر از یک طرح منطقهای دانست و گفت: اثرات این مسیر ۶۲ کیلومتری نهتنها بیناستانی و ملی، بلکه در سطح بینالمللی قابل توجه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق مالواجرد روز یکشنبه در آیین آغاز عملیات تعریض (۶ خطه) آزادراه ساوه - سلفچگان افزود: این پروژه تنها مربوط به ۲ شهر در استانهای مرکزی و قم نیست، بلکه به عنوان بخشی از کریدورهای حملونقل کشور، نقش مهمی در تبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به دیپلماسی فعال دولت در حوزه حملونقل افزود: با توجه به رویکرد شخص دکتر پزشکیان در تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه، حملونقل و دیپلماسی حملونقل نقش کلیدی در تحقق این هدف دارد.
وزیر راه و شهرسازی با توضیحاتی در خصوص برخی از سفرهای کاری اخیر خود، ادامه داد: در ۲ هفته گذشته، سفری به کشور آذربایجان و نشست ۲ روزهای در پاکستان داشتیم و همچنین برای نخستین بار، نشست سهجانبهای میان ایران، آذربایجان و روسیه در شهر باکو برگزار شد که اهمیت ویژهای برای تکمیل حلقه مفقوده کریدور شمال–جنوب در محور رشت–آستارا دارد.
صادق مالواجرد اظهار کرد: در ماههای آینده، اثرات این نشستها و توافقات بیشتر نمایان خواهد شد و قرارداد اجرایی میان ایران و روسیه در حال نهایی شدن است و شتاب قابل توجهی در ساخت ریل رشت-آستارا ایجاد شده است.
وی همچنین به حضور معاونان نخستوزیر روسیه و آذربایجان در خاک جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: بازدید میدانی از پایانهها و مسیرهای منتهی به پایانههای ریلی و جادهای نشاندهنده عزم جدی طرفین برای توسعه زیرساختهای مشترک است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت پروژه آزادراه ساوه–سلفچگان در ارتقای جایگاه ایران در شبکه حملونقل منطقهای، ابراز امیدواری کرد که این طرح با همکاری همه دستگاهها و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، به سرعت به بهرهبرداری برسد.
صادق مالواجرد با اشاره به نقش موثر بخش خصوصی در اجرای پروژه آزادراه ساوه - سلفچگان، گفت: پیمانکاران، مهندسان و مشاوران این پروژه تنها به بازگشت سرمایه فکر نکردهاند، بلکه با دغدغه توسعه ملی و عشق به آبادانی کشور وارد میدان شدهاند.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در پروژههای گذشته شاهد بودیم که زمینها بدون آمادهسازی و زیرساختهای لازم مانند آب تحویل مردم شده بود، اما در یک سال اخیر تلاش شده تا با آمادهسازی کامل، روند تحویل واحدها تسریع شود و پاسخگوی مطالعات انجامشده باشیم.
صادق مالواجرد با تاکید بر جایگاه بخش خصوصی در توسعه زیرساختها افزود: آنچه در این مسیر دیده میشود، فراتر از منافع مالی، نشانهای از تعهد و عشق به سرزمین است.
وی تصریح کرد: بازگشت سرمایه برای بسیاری از فعالان حوزه ساختوساز، در شرایط خاص کشور، با شادی و سرافرازی ملی همراه است و این روحیه قابل ستایش است و باید تقویت شود.
وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از حضور مقامات استانی، امام جمعه، نمایندگان مجلس، پیمانکاران، کارگران، مهندسان و مشاوران در آغاز عملیات این طرح مهم، گفت: عملیات اجرایی این پروژه از ماهها قبل آغاز شده و امروز شاهد بهسازی قابل توجهی هستیم و از همکاران پرتلاش خودم در شرکت ساخت نیز صمیمانه تشکر میکنم.
صادقمالواجرد با اشاره به گفتوگوی اخیر خود با آقای هاشمزاده پیمانکار طرح، اظهار کرد: با همتی که در پیمانکار، استانداران هر ۲ استان و همکاران شرکت ساخت وجود دارد، تعهد میدهیم که تا پایان دولت چهاردهم، عملیات تعریض و بهسازی این پروژه بهطور کامل به اتمام برسد.
وی عنوان کرد: دولت چهاردهم با رویکردی جهادی و مردمی، تحول در زیرساختهای حمل و نقل و توسعه متوازن مناطق کشور را با شتابی بیشتر دنبال میکند.
وی اظهار کرد: دولت چهاردهم با رویکردی جهادی، علمی و مردمی در مسیر تحول و نوسازی زیرساختهای حملونقل کشور گام برمیدارد و تلاش دارد تا با تکیه بر توان داخلی، خدمات عمرانی و توسعهای را به شکل عادلانه در سراسر کشور گسترش دهد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نگاه دولت بر حل مسائل مردم و محرومیتزدایی است، افزود: در حوزه راه و شهرسازی نیز برنامههای گستردهای برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار تدوین شده است تا عدالت فضایی و توسعه متوازن در کشور محقق شود.
صادق مالواجرد تصریح کرد: پروژههای ریلی، جادهای و مسکن در دولت چهاردهم با مدیریت متمرکز، استفاده از فناوریهای نوین و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی با سرعت بیشتری پیش میرود و هدف اصلی، افزایش رضایتمندی مردم و کاهش فاصله خدماترسانی میان استانها است.
پروژه عملیات ۶ خطه شدن و تعریض آزادراه ساوه سلفچگان با ۱۲۰ هزار میلیارد ریال آغاز و پیشبینی شده در چهارسال سال تکمیل شود.