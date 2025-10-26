وزش باد اردبیل را در می نوردد

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: براساس نقشه های هواشناسی، طی امروز در مناطق مرکزی و جنوبی استان پدیده غالب وزش باد گرمیج گاهی با سرعت تند در مناطق مستعد با کاهش کیفیت هوا بوده؛ اما در نیمه شمالی استان در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب ضمن افزایش ابرناکی در برخی مناطق بارش پراکنده غالباً بصورت رگبار موقتی نیز پیش بینی می شود.

وی افزود: از روز دوشنبه تا چهارشنبه ضمن تداوم پایداری شرایط جوی، آسمان استان غالباً صاف بوده و در اواسط روزها دمای هوا به طور نسبی افزایش می یابد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: روزهای سه شنبه و چهارشنبه در مناطق مرکزی و جنوبی استان وزش باد گرمیج گاهی با سرعت تند همچنان پدیده غالب انتظار می رود.

کوهی افزود:از صبح پنجشنبه با نفوذ پرفشار سطح زمین به منطقه علاوه بر وزش باد شرقی به ویژه در مناطق شمالی، نوار شرقی و دشت اردبیل و کاهش نسبی دمای هوا، در برخی مناطق استان بارش خفیف باران نیز پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه تمرکز بارش در دامنه کوهستان سبلان، نواحی منتهی به استان گیلان و دامنه کوه های باغرو انتظار می رود، خاطرنشان کرد: از این رو روزهای پنجشنبه و جمعه آسمان استان غالباً نیمه ابری تا ابری گاهی همراه با مه بوده و در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای نسبتاً سرد پاییزی حاکم می‌شود.

