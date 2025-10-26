رئیس حوزه قضایی خان ببین:
هیچ گونه نشانهای از آلودگی و مسمویت ناشی از مواد غذایی دو کودک فوت شده یافت نشد
رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش خان ببین گفت: نتیجه پزشکی قانونی درباره نمونههای اخذ شده از محتویات معده و مواد غذایی کودکان خان ببینی اعلام شد وهیچ گونه نشانهای از آلودگی و مسمویت ناشی از مواد غذایی دو کودک فوت شده یافت نشد.
به گزارش ایلنای گلستان، مجید علیزاده گفت: در نمونههای مواد خوراکی و محتویات معده دو کودک فوت شده خان ببینی، هیچ گونه نشانهای از آلودگی و مسمویتِ ناشی از مواد غذایی، یافت نشد.
وی افزود: با اعلام این نتیجه، دستور قضایی برای رفع پلمب مغازه فست فودی، صادر شد.
علیزاده افزود: نتیجه تحقیقات تکمیلی در این پرونده، به زودی اعلام خواهد شد.
اواخر مهر ماه امسال، خبر مربوط به فوت دو کودک گلستانی مبنی بر مسمویت پس از مصرف فست فود، خبرساز شد.