خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس حوزه قضایی خان ببین:

هیچ گونه نشانه‌ای از آلودگی و مسمویت ناشی از مواد غذایی دو کودک فوت شده  یافت نشد

هیچ گونه نشانه‌ای از آلودگی و مسمویت ناشی از مواد غذایی دو کودک فوت شده  یافت نشد
کد خبر : 1705064
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش خان ببین گفت: نتیجه پزشکی قانونی درباره نمونه‌های اخذ شده از محتویات معده و مواد غذایی کودکان خان ببینی اعلام شد وهیچ گونه نشانه‌ای از آلودگی و مسمویت ناشی از مواد غذایی دو کودک فوت شده  یافت نشد.

به گزارش ایلنای گلستان، مجید علیزاده گفت: در  نمونه‌های مواد خوراکی و محتویات معده  دو کودک فوت شده خان ببینی،   هیچ گونه نشانه‌ای از آلودگی و مسمویتِ ناشی از مواد غذایی،   یافت نشد. 

وی افزود: با اعلام این نتیجه، دستور قضایی برای رفع پلمب مغازه فست فودی، صادر شد. 

علیزاده افزود: نتیجه تحقیقات تکمیلی در این پرونده،  به زودی اعلام خواهد شد. 

اواخر مهر ماه امسال، خبر مربوط به فوت دو کودک گلستانی مبنی بر مسمویت پس از مصرف فست فود، خبرساز شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ