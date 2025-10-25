دختر قزوینی بر اثر برق گرفتگی جان باخت

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ بهروز لامعی روز شنبه اظهار کرد: به دنبال تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر حادثه برق گرفتگی در یک واحد گاوداری متروکه در اطراف قزوین، بلافاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: با حضور پلیس و نیروهای امدادی در محل مورد نظر، در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد دختری ۱۳ ساله به علت برخورد با نرده‌های پشت‌بام اتاقک نگهبانی گاوداری، متاسفانه دچار برق گرفتگی و در نهایت مرگ وی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین اضافه کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و جسد متوفی نیز برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

