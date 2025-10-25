خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دختر قزوینی بر اثر برق گرفتگی جان باخت

دختر قزوینی بر اثر برق گرفتگی جان باخت
کد خبر : 1704904
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی قزوین از جان باختن دختر ۱۳ ساله در یک گاوداری براثر برق گرفتگی خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ بهروز لامعی روز شنبه اظهار کرد: به دنبال تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر حادثه برق گرفتگی در یک واحد گاوداری متروکه در اطراف قزوین، بلافاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: با حضور پلیس و نیروهای امدادی در محل مورد نظر، در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد دختری ۱۳ ساله به علت برخورد با نرده‌های پشت‌بام اتاقک نگهبانی گاوداری، متاسفانه دچار برق گرفتگی و در نهایت مرگ وی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین اضافه کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و جسد متوفی نیز برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ