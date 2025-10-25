افت صادرات صنعت کفش نگران کننده است/بازار تبریز باید به جایگاه تاریخی خود در اقتصاد کشور برگردد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، دکتر بهرام سرمست، در جلسه کارگروه اقدام مشترک، ضمن بررسی وضعیت صنعت کیف و کفش استان، از افت صادرات این صنعت سنتی و اصیل ابراز نگرانی کرد.

وی گفت: صادرات صنعت کیف و کفش تبریز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و از بازار، فناوری، خلاقیت و هنر جهانی عقب‌مانده‌ایم. این مسئله نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و جامع است.

سرمست با تأکید بر ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت افزود: برای جبران این فاصله، باید پلی مؤثر بین دانشگاه‌ها و واحدهای صنعتی ایجاد شود و همچنین رشته‌های تخصصی مرتبط با حوزه طراحی کیف و کفش در دانشگاه‌ها تأسیس گردد.

استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به نقش فناوری‌های نوین، خاطرنشان کرد: طراحی و تولید در این صنعت نیازمند دگرگونی و بازاندیشی بر اساس هوش مصنوعی و نیازهای واقعی مشتریان است.

وی ادامه داد: اگرچه برای نوسازی و بازسازی صنعت کیف و کفش استان تسهیلاتی در نظر گرفته شده، اما این میزان کافی نیست و لازم است طرحی عملی، جدی و ابتکاری با همکاری و هماهنگی بخش خصوصی، اتحادیه‌ها، اصناف و اتاق بازرگانی تدوین و اجرا شود.

سرمست پیشنهاد کرد: برای تربیت نیروی انسانی ماهر و خلاق، تأسیس هنرستان‌های جوار صنعت با رشته‌ی تخصصی کیف و کفش در دستور کار قرار گیرد تا آموزش نیروهای کارآمد متناسب با نیاز بازار انجام شود.

وی ضمن تشکر از عملکرد تعزیرات حکومتی، نهادهای نظارتی و دادگستری گفت: باید در نظارت‌ها بازنگری شده و از حالت سنتی خارج شویم و به سمت سیستم‌های هوشمند با فناوری‌های نو برویم.

سرمست تأکید کرد: بازار تبریز به دلایل مختلف جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. اگر باور به تفویض اختیارات در سراسر کابینه ساری و جاری شود، می‌توان از ظرفیت بازار تبریز، اصناف و کسبه، اتاق بازرگانی و... در تأمین اقلام اساسی و کالاهای استراتژیک استان و حتی شمال غرب کشور استفاده کرد تا بازار تبریزبه جایگاه واقعی خود برسد.

