استاندار آذربایجان شرقی:

افت صادرات صنعت کفش نگران کننده است/بازار تبریز باید به جایگاه تاریخی خود در اقتصاد کشور برگردد

افت صادرات صنعت کفش نگران کننده است/بازار تبریز باید به جایگاه تاریخی خود در اقتصاد کشور برگردد
استاندار آذربایجان شرقی، با تأکید بر لزوم بازنگری جدی در صنعت کیف و کفش تبریز، گفت: این صنعت از بازار، فناوری و خلاقیت جهانی عقب‌مانده و باید با همکاری دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، مسیر نوسازی و بازآفرینی آن هموار شود.

 به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، دکتر بهرام سرمست، در جلسه کارگروه اقدام مشترک، ضمن بررسی وضعیت صنعت کیف و کفش استان، از افت صادرات این صنعت سنتی و اصیل ابراز نگرانی کرد.

وی گفت: صادرات صنعت کیف و کفش تبریز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و از بازار، فناوری، خلاقیت و هنر جهانی عقب‌مانده‌ایم. این مسئله نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و جامع است.

سرمست با تأکید بر ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت افزود: برای جبران این فاصله، باید پلی مؤثر بین دانشگاه‌ها و واحدهای صنعتی ایجاد شود و همچنین رشته‌های تخصصی مرتبط با حوزه طراحی کیف و کفش در دانشگاه‌ها تأسیس گردد.

استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به نقش فناوری‌های نوین، خاطرنشان کرد: طراحی و تولید در این صنعت نیازمند دگرگونی و بازاندیشی بر اساس هوش مصنوعی و نیازهای واقعی مشتریان است.

وی ادامه داد: اگرچه برای نوسازی و بازسازی صنعت کیف و کفش استان تسهیلاتی در نظر گرفته شده، اما این میزان کافی نیست و لازم است طرحی عملی، جدی و ابتکاری با همکاری و هماهنگی بخش خصوصی، اتحادیه‌ها، اصناف و اتاق بازرگانی تدوین و اجرا شود.

سرمست پیشنهاد کرد: برای تربیت نیروی انسانی ماهر و خلاق، تأسیس هنرستان‌های جوار صنعت با رشته‌ی تخصصی کیف و کفش در دستور کار قرار گیرد تا آموزش نیروهای کارآمد متناسب با نیاز بازار انجام شود.

وی ضمن تشکر از عملکرد تعزیرات حکومتی، نهادهای نظارتی و دادگستری گفت: باید در نظارت‌ها بازنگری شده و از حالت سنتی خارج شویم و به سمت سیستم‌های هوشمند با فناوری‌های نو برویم.

سرمست تأکید کرد: بازار تبریز به دلایل مختلف جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. اگر باور به تفویض اختیارات در سراسر کابینه ساری و جاری شود، می‌توان از ظرفیت بازار تبریز، اصناف و کسبه، اتاق بازرگانی و... در تأمین اقلام اساسی و کالاهای استراتژیک استان و حتی شمال غرب کشور استفاده کرد تا بازار تبریزبه جایگاه واقعی خود برسد.

