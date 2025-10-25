به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، در نشست شهرداران استان اصفهان که در تالار شهروند برگزار شد، مهدی جمالی‌نژاد ضمن قدردانی از عملکرد شهرداری‌ها، اولویت اصلی این روزهای مدیریت شهری را «اتمام پروژه‌های مؤثر و رضایت‌محور» دانست و افزود: در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی کشور، لازم است با همت مضاعف، پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام رسانده و آثار ملموس خدمت را به مردم نشان دهیم.

وی با اشاره به فضای عمومی کشور، شرایط کنونی را «جنگ اقتصادی» توصیف کرد و خواستار هوشمندی شهرداری‌ها در خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی و حفظ آرامش روانی جامعه شد.

استاندار اصفهان در ادامه، شفافیت مالی را از مهم‌ترین ضرورت‌های پایان دوره مدیریت شهری اعلام کرد و افزود: با نزدیک شدن به فصل انتخابات، تغییرات مدیریتی طبیعی است؛ اما شهرداران باید مراقب باشند تا صداقت مالی، آرامش ذهن مردم و اعتماد عمومی حفظ شود.

او همچنین از تشکیل جلسات هفتگی ویژه برای برگزاری سالم و شفاف انتخابات خبر داد.

جمالی‌نژاد با ابراز نگرانی از وضعیت معیشت مردم، خواستار نقش‌آفرینی فعال‌تر شهرداری‌ها در راه‌اندازی بازارچه‌های محلی و هفتگی شد و تأکید کرد: به‌جای اجرای پروژه‌های خرد متعدد، باید با جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، زمینه رونق اقتصادی و کاهش فشار معیشتی خانواده‌ها را فراهم کرد.

وی با انتقاد از ضعف اطلاع‌رسانی در برخی شهرداری‌ها گفت: دستاوردها و خدمات شهری باید با مردم مطرح شود، زیرا این کار امیدآفرینی و اعتمادسازی را تقویت می‌کند.

استاندار در پایان بر مشارکت‌های داوطلبانه، انسجام درون‌سازمانی و ترسیم نقشه راه آینده برای مدیریت شهری استان تأکید کرد.

