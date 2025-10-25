جامعه امروز به آرامش، عدالت و کارآمدی نیاز دارد/ مدیران نباید از مردم فاصله بگیرند

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید بهرام حسینی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به وضعیت سیاسی و مدیریتی اخیر استان اظهار کرد: در شرایط کنونی که جامعه نیاز به همدلی، انسجام و تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی دارد، نباید اختلافات سیاسی به مانعی در مسیر توسعه فارس تبدیل شود.

به باور وی، بهترین راهکار برای پایان دادن به التهاب‌های سیاسی اخیر ورود مستقیم رئیس‌جمهور و ایجاد هماهنگی میان مجموعه دولت و نیروهای سیاسی است.

حسینی افزود: تجربه نشان داده است که در بسیاری از مواقع، اختلافات محلی یا جناحی وقتی از مسیر گفت‌وگو و با نظارت مستقیم مقامات عالی کشور پیگیری می‌شود، زودتر به نتیجه می‌رسد و از شکل‌گیری فضای تنش جلوگیری می‌کند.

این فعال سیاسی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند در استان گفت: کسانی که تجربه، دانش و روحیه خدمت دارند، باید در مدیریت‌ها به‌کار گرفته شوند تا مردم شاهد تحول واقعی باشند.

به گفته وی، تغییرات مدیریتی اگر بر اساس شایستگی انجام شود، نه‌تنها از بروز اختلاف جلوگیری می‌کند، بلکه موجب ارتقای اعتماد عمومی می‌شود.

حسینی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که هدف از مسئولیت، خدمت صادقانه به مردم است نه رقابت‌های جناحی یا منافع شخصی.

این فعال سیاسی افزود: مدیران باید بدانند که امروز مردم بیش از هر زمان دیگری از آنان انتظار صداقت، کارآمدی و حضور در کنار جامعه را دارند. در چنین فضایی، فاصله گرفتن از مردم و درگیر شدن در رقابت‌های سیاسی می‌تواند آسیب‌زا باشد.

وی با انتقاد از برخی رفتارهای مدیریتی در سطح کشور، گفت: گاهی برخی مسئولان از مردم فاصله می‌گیرند و به جای ارتباط مستقیم با جامعه، تنها از پشت میز و از دریچه گزارش‌ها وضعیت را بررسی می‌کنند. این نوع مدیریت، نمی‌تواند به درک واقعی از نیازهای مردم منجر شود.

حسینی خاطرنشان کرد: مدیری که در بین مردم نباشد، صدای دردمندان، محرومان و جانبازان را نمی‌شنود و نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد.

این فعال سیاسی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: مدیران باید همان‌طور که در آغاز مسئولیت شعار مردم‌محوری می‌دهند، در عمل هم کنار مردم بمانند. اگر مدیران در اتوبوس، مترو، بازار یا محله‌های ساده حضور پیدا کنند، بسیاری از مشکلات را بی‌واسطه می‌بینند و درک می‌کنند.

به گفته وی، فاصله طبقاتی و مدیریتی نباید به حدی برسد که مردم احساس کنند صدایشان شنیده نمی‌شود.

حسینی افزود: فروتنی در برابر مردم و شنیدن دغدغه‌های آنان نشانه ضعف نیست، بلکه نماد عقلانیت و ایمان به مسئولیت است.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی گفت: در متون اسلامی هم بر ارتباط بی‌واسطه میان حاکمان و مردم تأکید شده است. همان‌گونه که فرشتگان برای آرامش بندگان بر زمین نازل می‌شوند، مدیران نیز باید از جایگاه قدرت پایین بیایند و در کنار مردم باشند.

وی در ادامه سخنانش اظهار داشت: استان فارس با ظرفیت بالای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند در صورت همدلی مسئولان به الگویی برای مدیریت کارآمد تبدیل شود. اما این مهم زمانی تحقق می‌یابد که تصمیم‌گیری‌ها بر اساس منافع عمومی و با پرهیز از نگاه‌های سیاسی انجام شود.

حسینی تأکید کرد: حل مشکلات اقتصادی، مهار تورم و افزایش اعتماد عمومی به دولت، زمانی ممکن است که مسئولان به‌جای رقابت‌های جناحی، به همکاری و هم‌افزایی روی آورند.

وی با بیان اینکه مردم از حاشیه‌سازی و درگیری‌های سیاسی خسته شده‌اند، گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش، عدالت و کارآمدی نیاز دارد. باید به مردم اطمینان داد که مدیران و مسئولان در هر سطحی دغدغه معیشت و رفاه آن‌ها را دارند.

این فعال سیاسی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده استان فارس گفت: اگر همه دلسوزان استان از مسئولان گرفته تا نخبگان و فعالان سیاسی دست‌به‌دست هم دهند، مشکلات قابل حل است. توسعه فارس نیازمند اتحاد، دوری از تنش و بازگشت به روحیه خدمت است .

