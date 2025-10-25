منابع آبی کرمانشاه فقیر شده است

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، طهماسب نجفی، روز شنبه سوم آبان در جلسه سازگاری با کم آبی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت نامناسب منابع آبی در سراسر کشور و به تبع آن استان کرمانشاه، اظهار کرد: در سراسر کشور حدود ۱۴۹ میلیارد مترمکعب کسری مخازن آب زیرزمینی داریم که سهم کرمانشاه از این میزان حدود ۱.۴ میلیارد مترمکعب است.

وی ادامه داد: سالانه نزدیک به ۴.۹ میلیارد مترمکعب به کسری مخازن آب زیرزمینی کشور اضافه می‌شود و ۳۵۹ دشت در کل کشور از نظر منابع آبی زیرزمینی وضعیت مناسبی ندارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه بیا بیان اینکه وضعیت منابع آبی در کرمانشاه نیز به دلیل شرایط کم بارشی چند سال اخیر چندان مساعد نیست، تاکید کرد: منابع آبی در استان فقیر شده و باید منابع آبی موجود را با اولویت تامین آب شرب حفظ کنیم.

نجفی با بیان اینکه تامین آب شرب شهرها بسیار حائز اهمیت است، افزود: اگرچه تاکنون برای تامین آب شرب مشکلی در سطح استان نداشته‌ایم، اما در صورت تداوم کم بارشی ممکن است در این زمینه نیز با چالش مواجه شویم.

وی با بیان اینکه کمبود آب در بلندمدت نه تنها آب شرب را تهدید می‌کند، بلکه کیفیت آب مورد نیاز برای بخش کشاورزی نیز کاهش می‌یابد، خاطرنشان کرد: اراضی که با آب نامطلوب آبیاری شوند بازدهی مناسبی نخواهند داشت و این امر می‌تواند تهدیدی جدی برای بخش کشاورزی و معیشت کشاورزان نیز باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، از جدی بودن خطر فرونشست نیز یاد کرد و افزود: خوشبختانه روند خوبی در زمینه انسداد چاه‌های غیرمجاز در کرمانشاه آغاز شده و این روند باید ادامه داشته باشد. با توجه به وضعیت نامناسبی که در زمینه منابع آبی داریم نباید به برشی که برای انسداد چاه‌های غیرمجاز در استان ترسیم شده محدود شویم، بلکه باید تا جایی که امکان دارد با چاه‌های غیرمجاز و چاه‌های مجازی که در آنها اضافه برداشت صورت می‌گیرد، برخورد شود.

نجفی، همراه کردن مردم خصوصا در زمینه انسداد چاه‌های غیرمجاز را نیز ضروری برشمرد و گفت: با توجه به اینکه عمده مصرف آب در بخش کشاورزی است، مقابله با چاه‌های غیرمجاز در بخش کشاورزی می‌تواند به میزان قابل توجهی به احیاء منابع آبی کمک کند.

وی در ادامه اشاره‌ای هم به معضل معارضان در اجرای برخی از بخش‌های سامانه گرمسیری داشت و خواستار اختصاص یک شعبه ویزه قضایی برای رسیدگی فوری به پرونده‌های این بخش شد تا جلوی زیاده‌خواهی برخی از معارضان که روند کارها را به تاخیر انداخته‌اند، گرفته شود.

انتهای پیام/