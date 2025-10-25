بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسهساز در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان چهارمحال و بختیاری گفت: بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسهساز در هفتم آبانماه در استان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ایرج کریمی امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعهدات خیرین مدرسه ساز به ۳۳۸ میلیارد تومان رسیده است و رشد چند برابری تعهدات خیری از برکات «نهضت توسعه عدالت آموزشی» می باشد.
وی با اشاره به پویش ملی «بسازِ مدرسه، بساز مدرسه» و بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسهساز افزود: حذف مدارس سنگی، کانکسی و مدارس با کلاسهای پرجمعیت در استان همگام با سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است.
کریمی با اشاره به حمایتهای بنیاد علوی در نهضت توسعه عدالت آموزشی بیان کرد: در این راستا جایگزینی ۱۹ مدرسه توسط این بنیاد در دستور کار قرار گرفته و برخی مدارس تا ۴۰ درصد نیز پیشرفت دارند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان چهارمحال و بختیاری گفت: در استان اطلاعات فضاهای آموزشی و مدارس سنگی و کانکسی احصا و شناسایی شده است و این مدارس طی چندین مرحله جایگزین خواهند شد که مرحله اول آغاز شده و بخشی از این مدارس تا پایان شهریور ۱۴۰۵ جایگزین میشوند.
وی بیان کرد: در مدارس جدیدالاحداث، حتی در دورترین نقاط استان، تمام تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و ایمنی به طور کامل در نظر گرفته میشود تا این مدارس تفاوتی با مدارس مرکز استان و مناطق برخوردار نداشته باشند.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، بهمن خدادادی در نشست خبری با اصحاب رسانه این استان که با موضوع بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسهساز برگزار شد، مدرسه را مهمترین رکن توسعه کشور دانست و بر سرمایهگذاری در آموزش و پرورش تأکید کرد.
جشنواره خیران؛ فرصتی برای جبران کمبودها
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به در پیش بودن این جشنواره، اظهار داشت: خیران نگاه ویژهای به امر مدرسهسازی دارند و مجمع خیران مدرسهساز جایگاهی ویژه در نهاد آموزش و پرورش دارد. این ظرفیت بینظیر خیری به کمک نهاد تعلیم و تربیت آمده است.
خدادادی افزود: بخش مهمی از امر مدرسهسازی را خیران بر عهده گرفتهاند و این نقشآفرینی روز به روز تقویت میشود.
وی جشنواره خیران مدرسهساز را فرصتی برای جبران کمبودها در فضاهای آموزشی عنوان کرد و گفت: خیران مدرسهساز بر نیازهای ویژه استان به فضاهای آموزشی آگاه هستند و بنا داریم در یک دوره زمانی کوتاهمدت از طریق این جشنواره، بخشی از این نیازها را برطرف کنیم.
خدادادی در ادامه با اشاره به شعار دولت چهاردهم، «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» را اصلیترین برنامه در این حوزه دانست و توضیح داد: نیاز به فضاهای آموزشی در استان بیش از میزانی است که در هدفگذاری اولیه نهضت دیده شده است. تع
وی افزود: با این حال، برای آغاز جبران این کمبودها، نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان کلید خورده و اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر اینکه کمبودها در حوزه امکانات و تجهیزات نیز قابل توجه است، گفت: در یک ماه گذشته بازدیدهای متعددی از مناطق محروم داشتیم و متأسفانه بسیاری از مدارس این مناطق از حداقلها نیز محروم هستند. رفع این کاستیها نیازمند برنامهریزی و استفاده از همه ظرفیتها است.