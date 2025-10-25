به گزارش ایلنا از خوزستان، تعدادی از کارکنان پتروشیمی رجال با ابراز نارضایتی از شرایط کاری و رفاهی موجود اعلام کردند که در مقایسه با سایر پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، از بسیاری از مزایا و امکانات رفاهی که عرف منطقه هستند، محروم مانده‌اند.

به گفته‌ی این کارکنان، تبعیض در مزایا و تسهیلات بانکی، ضعف بیمه تکمیلی، پرداخت ناچیز کارانه و بی‌عدالتی در پاداش بهره‌وری از جمله مواردی است که سال‌هاست موجب نارضایتی پرسنل شده است.

آنان می‌گویند: «در حالی که کارکنان سایر شرکت‌ها از پاداش‌های بهره‌وری قابل توجه و خدمات رفاهی مناسب بهره‌مند هستند، نیروهای پتروشیمی رجال از حداقل‌ها نیز بی‌بهره‌اند.»

کارگران همچنین از قراردادهای کوتاه‌مدت و نبود امنیت شغلی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش انگیزه یاد کرده و خاطرنشان کردند که این اقدام برخلاف مصوبه کمیسیون کارگری فرمانداری ماهشهر در سال ۱۴۰۰ است.

به گفته‌ی آنان، در حالی که در دیگر شرکت‌های منطقه، خدماتی نظیر «پتروکارت» حتی برای نیروهای پیمانکاری ارائه می‌شود، کارکنان رجال از این امتیاز محروم هستند؛ موضوعی که از نظر آنان مصداق آشکار تبعیض در منطقه است.

کارکنان رجال در ادامه هشدار دادند که ادامه وضعیت فعلی موجب خروج نیروهای متخصص و باتجربه از شرکت شده و به طور مستقیم کیفیت تولید و دانش فنی مجموعه را کاهش داده است.

تأکید بر نگاه سازنده و راهکارمحور:

کارگران تأکید کردند که هدف آن‌ها اعتراض صرف نیست، بلکه درخواست اصلاحات منصفانه برای رشد و پایداری شرکت است.

آنان گفتند: «ما خود را جزئی از خانواده بزرگ پتروشیمی رجال می‌دانیم و باور داریم که رضایتمندی کارکنان، عامل اصلی افزایش بهره‌وری، رشد تولید و سودآوری پایدار شرکت است. بی‌توجهی به نیروی انسانی، در بلندمدت هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر برای مجموعه در پی خواهد داشت.»

توصیه‌ی دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان:

در همین زمینه، قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اهمیت رضایتمندی نیروی انسانی در صنایع پتروشیمی‌ و دیگر شرکت‌ها، گفت: «نیروی کار، ستون اصلی تولید است و هرگونه نارضایتی در بدنه کارگری، مستقیماً بر عملکرد و بازدهی مجموعه تأثیر می‌گذارد. مدیریت پتروشیمی رجال باید با نگاهی واقع‌بینانه و آینده‌نگر، به دغدغه‌های کارکنان خود توجه کند و در مسیر ارتقای بیشتر سطح رفاه گام بردارد.»

وی افزود: «تجربه نشان داده است که سرمایه‌گذاری بر رضایت‌مندی کارکنان، نه هزینه بلکه سرمایه‌گذاری برای پایداری تولید و سودآوری است. انتظار می‌رود مدیریت محترم رجال با گفت‌وگو، همدلی و اصلاح رویه‌ها، الگوی مناسبی از تعامل کارگر و کارفرما در منطقه ارائه دهد.»

